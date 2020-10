L’investissement responsable a la cote

Êtes-vous de ces investisseurs qui se soucient de l’impact de leurs placements sur l’environnement ? Et sur la société en général, au-delà de la seule valorisation de leur portefeuille ? Si oui, vous avez sans doute déjà porté attention à l’évolution de concepts comme l’investissement responsable (I-R) et les normes ESG (environnement-société-gouvernance). Et peut-être même déjà modifié certains de vos objectifs et de vos priorités de placement en conséquence.