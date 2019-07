Affaire Desjardins : l'occasion de passer à l'« identité numérique »

Karim Benessaieh

Pourrait-on éradiquer le vol d'identité et, du même coup, se passer d'entreprises privées comme Equifax et TransUnion ? Oui, croient de nombreux experts. Notamment en abandonnant des méthodes d'identification « dignes du XIXe siècle » comme le numéro d'assurance sociale et en choisissant l'identité numérique, comme l'ont fait quelques pays précurseurs. Explications.