Le Royalmount, projet de centre commercial situé à l’angle des autoroutes 15 et 40, prévoit à terme d’accueillir magasins, restaurants, salle de spectacle et logements.

Dormir, vivre et travailler sur un site de centre commercial. Cette possibilité deviendra-t-elle un jour réalité ?

Un mélange de magasins, de logements abordables, de condos, de bureaux et d’espaces verts, le tout traversé par des sentiers ou des pistes cyclables qui recouvriraient les grands espaces asphaltés que sont les stationnements. Voilà l’image du centre commercial du futur présenté dans de nombreux projets au cours des dernières années. S’agissait-il de vœux pieux ou vont-ils voir le jour ?

Les administrateurs du centre commercial Cadillac Fairview Pointe-Claire souhaitent réaliser un projet de développement avec des logements et une grande place publique autour de la future station du REM. Plus à l’est, autour des Galeries d’Anjou, avec le prolongement de la ligne bleue, on souhaite développer un véritable centre-ville où les gens pourront vivre, magasiner et se divertir. Le Royalmount, projet de centre commercial situé à l’angle des autoroutes 15 et 40, prévoit aussi une mixité entre les détaillants, les espaces habitables et les restaurants.

Or, aucun de ces centres commerciaux nouveau genre n’a pu accueillir les consommateurs puisqu’ils n’ont toujours pas vu le jour. Pourquoi ?

Ce qui est très particulier dans l’immobilier, c’est que tout est très, très long. Ça prend des années : négocier avec les villes, faire des plans, avoir des permis. C’est la raison pour laquelle en trois ans, il n’y a pas grand-chose qui s’est développé. Nicholas Kassis, chef de la location du Quartier DIX30

Le Royalmount, projet sur lequel il a également travaillé, est bel et bien en construction, mais en ce qui concerne la portion condos et logements, la question n’est toujours pas réglée avec les autorités municipales.

« Je suis convaincu que ça va se faire », ajoute, confiant, Jean-François Grenier, directeur principal au Groupe Altus, à propos des nombreux projets mis sur la table. « C’est sûr que le processus est plus long. Les coûts de construction ont explosé. On n’est pas dans une bonne période. Ce n’est pas si simple que ça. »

À Québec, à Place Fleur de Lys, les travaux de transformation sont déjà entamés. La dizaine de phases prendra 10 ans à se concrétiser. Les premiers logements seront toutefois prêts dès 2025, assuraient en juin les promoteurs William et Jonathan Trudel lors de la présentation des plans du projet.

« Je pense qu’il y a plusieurs projets à l’étude. Malheureusement, on n’a pas entendu d’annonces officielles dans les derniers mois. Mais c’est certainement une tendance, et j’y crois beaucoup », affirme pour sa part Johanne Marcotte, vice-présidente exécutive, gestion de portefeuille, commerce de détail, de JLL.

Il faudra toutefois être patient. Les spécialistes consultés ont bon espoir de voir des changements dans le paysage d’ici cinq ou dix ans.