L’assureur Intact, propriétaire de Belairdirect, a fini d’attendre la ligne bleue du métro à Anjou. Il déménagera tout près du métro Montmorency, à Laval, l’été prochain, en devenant le locataire principal des bureaux du complexe Espace Montmorency.

Au passage, la division de l’assureur qui vend sans l’intermédiaire de courtiers en profite pour réduire la taille de ses bureaux. Il occupera un peu plus de 100 000 pieds carrés à Laval, tandis que ses locaux actuels, au 7101, rue Jean-Talon Est, à Anjou, en bordure de l’autoroute 40, couvrent environ 170 000 pieds carrés, une diminution de 35 % de la superficie louée.

« Cette location est l’exemple parfait du type de transaction auxquelles on assiste en 2023, dit Brent Robinson, directeur général de l’agence immobilière Cushman & Wakefield au Québec, à qui on a demandé de commenter. Des locataires cherchent à améliorer leur sort en cherchant des services importants pour leurs employés. Chez Espace Montmorency, il y a des restaurants, des services, des magasins ; c’est comme un centre commercial style de vie. L’immeuble est neuf. L’environnement y est agréable et il est desservi par le métro. Ça va aider l’employeur à convaincre les employés à retourner au bureau », poursuit-il.

C’est un autre exemple de la fuite des locataires vers la qualité [flight to quality]. En étant connecté au métro, le nouveau bureau encourage les employés à utiliser le transport en commun. Mathieu Turnier, associé principal chez Colliers

« Cette nouvelle transaction a été le résultat d’une évaluation approfondie de nos besoins actuels et futurs, dit, dans un courriel, Mathieu Auclair, conseiller affaires publiques chez Intact. Étant donné la durée moyenne des baux, l’arrivée à échéance de celui d’Anjou nous a offert l’opportunité de nous poser certaines questions concernant nos besoins. Notre objectif principal est de garantir la croissance continue d’Intact et d’offrir un environnement de travail optimal pour nos employés. »

La signature de Belairdirect tire le taux d’occupation des bureaux d’Espace Montmorency à 85 % avec des locataires comme Omnia Technologies, Scotiabank, Deloitte, Investor’s Group, DHC Avocats et Groupe Montoni.

« Ce déménagement s’inscrit dans la volonté d’offrir aux employés d’Intact Corporation financière une expérience agréable, dernière tendance en termes de bien-être et de développement durable, et d’un accès facile », fait savoir par écrit Frédérick Truchon‑Gagnon, directrice, affaires publiques et communications, chez Montoni.

Un hôtel et 700 logements

Annoncé en 2019, Espace Montmorency (EM) vise de multiples certifications environnementales. D’une valeur de plus de 450 millions, le complexe abrite notamment un Courtyard par Marriott, un campus du collège Montmorency ainsi qu’une multitude de restaurants.

Il fut d’abord développé par le consortium Sélection, Montez, Montoni et Fonds immobilier de solidarité FTQ. En mai 2023, une entité du fonds des travailleurs a racheté les parts de Sélection, en difficulté financière.

Cogir Immobilier est devenu le gestionnaire des 700 logements. Au total, le complexe lavallois compte 1,3 million de pieds carrés répartis dans quatre tours, dont un demi-million de pi⁠eds carrés de bureaux et de commerces.

Œuvre de Sid Lee Architecture, EM affiche un taux d’occupation de 90 % des locaux commerciaux. On y trouve RBC, Aisle 24, Pokepo, Lunetterie Parade, Sergiolinos, Sesame, Kababgy, Chocolato, Milestones, La Belle & La Bœuf, Souvlaki Bar, Starbucks, Presotea, Sushi Katsuné, Boulangerie Ange, Poulet Rouge, Five Guys, Benny’s, L’Oeufrier, Miss Pho et Institut Béa.