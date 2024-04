Nouveaux appartements Montréal à son niveau le plus bas en huit ans

(Ottawa) La construction de nouvelles habitations dans les six plus grandes villes du Canada est restée pratiquement inchangée en 2023 par rapport à l’année précédente. Elle a été stimulée par une vague record de nouveaux appartements dans plusieurs régions, mais pas à Montréal qui a connu son niveau le plus bas en huit ans, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).