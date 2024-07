(Toronto) Même si les attentes d’une baisse des taux d’intérêt incitent de plus en plus d’acheteurs à revenir sur le marché immobilier, un nouveau rapport indique que la réduction d’un quart de point de pourcentage du taux directeur de la Banque du Canada, le mois dernier, n’a pas entraîné de forte augmentation de la demande.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

La plus récente analyse de Royal LePage concernant les prix des maisons, publiée jeudi, détaille les tendances du marché à travers le Canada au deuxième trimestre. Elle révèle que la demande continue de dépasser l’offre au Québec et dans les Prairies, mais que l’activité à Toronto et à Vancouver a été plus lente que d’habitude ce printemps.

Le président et chef de la direction de Royal LePage, Phil Soper, a soulevé que les prix sont restés stables dans les plus grands marchés du Canada.

Ce printemps, alors que les baisses de taux d’intérêt étaient très attendues, nous avons vu certains acheteurs se précipiter pour conclure une transaction avant un pic anticipé de la demande. Le président et chef de la direction de Royal LePage, Phil Soper

« Pourtant, lorsque la première baisse a finalement eu lieu au début du mois de juin, la réaction du marché a été tiède », a-t-il noté.

Un sondage Léger commandé par Royal LePage, mené plus tôt cette année, suggérait que 51 % des acheteurs potentiels allaient reprendre leurs recherches lorsque les taux d’intérêt allaient diminuer, mais seulement 10 % d’entre eux ont déclaré qu’une baisse de 25 points de base les inciterait à revenir sur le marché.

Environ 18 % des répondants ont indiqué qu’ils attendaient une baisse de 50 à 100 points de base, tandis que 23 % ont prévenu qu’ils auraient besoin d’une baisse de plus de 100 points de base.

« Il n’est pas surprenant que la réduction d’un quart de point du taux d’intérêt de la banque n’ait pas amélioré de manière substantielle la situation en matière d’accessibilité », a mentionné M. Soper.

« L’histoire que racontera le marché lorsque les baisses de taux se traduiront par une réduction substantielle du coût de l’emprunt devrait être très différente. »

Le prix global des maisons à l’échelle nationale a augmenté de 1,9 % d’une année à l’autre pour atteindre 824 300 $ au deuxième trimestre, ce qui représente également une augmentation de 1,5 % par rapport au premier trimestre.

Ces statistiques sont compilées à partir des données immobilières de l’entreprise à l’échelle nationale et régionale dans 64 des plus grands marchés immobiliers du Canada.

Ventilé par type de logement, le prix médian d’une maison individuelle unifamiliale a augmenté de 2,2 % sur un an pour atteindre 860 600 $, tandis que le prix médian d’une copropriété a augmenté de 1,6 % pour atteindre 596 500 $.

Royal LePage prévoit que le prix global d’une maison au Canada augmentera de 9 % pour atteindre 860 555 $ au quatrième trimestre de 2024 par rapport au même trimestre l’année dernière.