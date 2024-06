Rapport de Royal LePage Les quatre villes les plus abordables du Québec

Les taux d’intérêt, l’inflation et l’explosion des prix des propriétés encouragent les citadins à vouloir quitter la métropole pour des villes moins chères, notamment Québec et Trois-Rivières, révèle le plus récent Rapport sur les villes canadiennes les plus abordables de Royal LePage, publié ce mercredi.