En toute discrétion, Apple fait complètement rénover un bâtiment patrimonial du centre-ville de Montréal pour y déménager son magasin-phare de la métropole, a appris La Presse.

L’entreprise américaine ne se déplacera que de quelques dizaines de mètres vers l’est pour s’établir au 1255, rue Sainte-Catherine Ouest, selon trois sources dont un courtier immobilier du secteur. Le bâtiment centenaire de trois étages, à l’angle de la rue de la Montagne, fait actuellement l’objet d’un chantier majeur de réfection.

Le déménagement représentera un agrandissement majeur pour l’Apple Store du centre-ville, actuellement situé au 1321, rue Sainte-Catherine Ouest. Les 9000 pieds carrés de ce local sont d’ailleurs déjà offerts à la location sur le site du gestionnaire immobilier Cogir.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le déménagement représentera un agrandissement majeur pour l’Apple Store du centre-ville, actuellement situé au 1321, rue Sainte-Catherine Ouest.

Mercredi, Apple n’a pas rappelé La Presse.

Le bâtiment appartient à des milliardaires new-yorkais, la famille Gindi, par l’entremise de la société De La Montagne Canadian Venture inc. « Je ne peux pas parler de leurs affaires », a indiqué Harvey Sands, un comptable montréalais qui est administrateur de cette société.

Les travaux au 1255, rue Sainte-Catherine Ouest sont réalisés par SAJO inc., une entreprise de construction de Mont-Royal. Joint au téléphone, le vice-président exécutif, Michel Khouday, n’a pas voulu commenter le dossier.

« SAJO a construit des magasins Apple en Amérique du Nord et en Europe depuis près de vingt ans », indique toutefois l’entreprise sur son site web. « Ces projets conjoints ont donné lieu à un partenariat solide entre les parties et à une relation de travail continue. » SAJO, qui a des bureaux à Londres, à Miami et à Florence, a notamment bâti des boutiques Apple à New York, à Brooklyn et à Nashville. Elle a aussi construit des magasins pour des entreprises de luxe comme Louis Vuitton, Christian Dior et Loro Piana.

« Nous n’avons pas de commentaire à faire », a indiqué Glenn Castanheira, de Montréal centre-ville.

La boutique Apple actuelle a ouvert ses portes en 2008, dans un bâtiment spécialement construit à cette fin. L’entreprise compte aussi des magasins à Laval, Pointe-Claire, Brossard et Québec.

Un tronçon « complètement changé »

Le courtier immobilier Christopher Rundle, de CBRE, représente des propriétaires sur le même tronçon de la rue Sainte-Catherine. Il se dit « certain à 100 % » qu’Apple s’installera au coin de Sainte-Catherine et de la Montagne.

Pour lui, cette arrivée s’inscrit dans une rénovation générale de ce secteur, qui le « changera complètement ».

« Apple s’en vient, Alo Yoga [compétiteur de Lululemon] ouvre un magasin-phare de l’autre côté de Sainte-Catherine, son premier au Québec, a-t-il relaté. Il y a le bâtiment Cour du Roi qui a un nouveau propriétaire et sera complètement rénové. Nous sommes présentement en négociation pour remplir l’entièreté des 14 000 pieds carrés d’espaces commerciaux avec quatre locataires différents. »

Les magasins Adidas et Lululemon ne sont pas près de disparaître, a-t-il assuré. « Ces détaillants haut de gamme font confiance à ce secteur », a continué le courtier.

« On nous informe que malgré la conjoncture économique, il y a des investissements majeurs qui se font dans ce quadrilatère », s’est réjoui Glenn Castanheira, de Montréal centre-ville.