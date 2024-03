Il faut que la marque soit cohérente avec ses valeurs et sa mission première. Aujourd’hui, une marque peut se faire clouer au pilori en trois clics par les consommateurs si elle n’agit pas en bonne citoyenne. Sa valeur peut chuter aussi rapidement que le prix de la coppe, comme dirait Richard Desjardins. En contrepartie, la valeur d’une marque qui entretient un dialogue cohérent et authentique peut avoir un effet de levier envers les consommateurs, mais aussi envers ses employés. Et ça, ça a beaucoup de valeur.