À la recherche de nouveaux propriétaires l’été dernier, la Banque Laurentienne a finalement trouvé preneur pour ses services de courtage aux particuliers, acquis jeudi par iA Groupe financier.

Le regroupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine, parmi les plus importants au Canada, a annoncé en fin de journée jeudi avoir conclu une entente en vue du transfert de 16 000 comptes clients de la Banque Laurentienne vers sa filiale iA Gestion privée de patrimoine inc. (iAGPP).

Les services de courtage aux particuliers de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. représentent des actifs sous gestion de plus de 2 milliards de dollars.

Une fois la transaction conclue, une trentaine de conseillers seront invités à se joindre à iAGPP, précise l’entreprise par voie de communiqué.

« Cette acquisition soutiendra la forte croissance de iA Gestion privée de patrimoine et élargira sa présence, a déclaré le vice-président directeur, Gestion de patrimoine chez iA Groupe financier et président et chef de la direction de iAGPP, Stephan Bourbonnais. Nous sommes impatients d’accueillir ces nouveaux conseillers et de les aider à continuer à assurer l’avenir financier de leurs clients en toute confiance. »

La transaction, dont le montant n’a pas été divulgué jeudi, devrait être conclue cet été, en fonction, entre autres, de l’obtention des approbations réglementaires requises, précise-t-on. Elle n’aura qu’un impact « marginal » sur son ratio de solvabilité, précise iA Groupe financier.

Une révision stratégique

Septième banque en importance au pays en matière d’actif, la Laurentienne avait fait savoir l’été dernier qu’elle examinait ses « options stratégiques », tandis que des sources proches du dossier confirmaient que l’une des avenues envisagées était la vente.

La Laurentienne avait reçu des offres d’achat dans le cadre de cet examen, dont au moins une pour la totalité de la banque. La valeur des propositions reçues n’aurait toutefois pas été jugée avantageuse pour les actionnaires.

Puis, en septembre, la direction de la banque avait annoncé avoir terminé son exercice de révision stratégique et jugé que la meilleure voie à suivre pour maximiser la valeur pour ses actionnaires était d’accélérer l’évolution de son plan stratégique.

iA Groupe financier, également connu sous le nom d’Industrielle Alliance, est un regroupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays.

Il exploite notamment un réseau de plus de 460 équipes de conseillers en placement indépendants qui gère 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion.