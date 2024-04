Moins de quatre ans après son arrivée en Bourse, l’entreprise montréalaise de technologie financière Nuvei, spécialisée dans les paiements électroniques, se retirera des marchés boursiers au terme d’une transaction concoctée avec la firme d’investissement Advent International, dirigée de Boston.

La transaction annoncée lundi par Nuvei prévoit que ses actionnaires recevront 34 $ US par action en argent comptant, ce qui correspond à une valorisation de 6,3 milliards US, ou environ 8,55 milliards CAN. Cet accord de rachat d’actions avec Advent International implique aussi les principaux actionnaires actuels de Nuvei, dont son président et chef de la direction, Philip Fayer.

Au terme de cette transaction, M. Fayer détiendra ou contrôlera indirectement environ 24 % du capital-actions privé de Nuvei, alors que la firme d’investissement québécoise Novacap en détiendra 18 % et que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) se retrouvera à hauteur de 12 %.

Selon Nuvei, la firme Advent International est un investisseur de longue date dans le secteur des paiements électroniques, ce qui lui permettra de « bénéficier des ressources importantes, de l’expertise opérationnelle et sectorielle ainsi que de la capacité d’investissement offertes par Advent ».

Avec 91 milliards US en actif sous gestion, Advent se décrit comme « l’un des investisseurs en capital-investissement mondial les plus importants et les plus expérimentés » avec un effectif de 295 professionnels répartis parmi 15 bureaux dans 12 pays des Amériques et d’Europe.

Pour sa part, la fintech montréalaise Nuvei se décrit comme « l’un des fournisseurs de technologie les plus avancés du secteur des paiements au niveau mondial ». Dans son plus récent rapport annuel, en 2023, Nuvei indiquait que le volume total des transactions effectuées avec ses technologies de paiements électroniques a passé le seuil des 200 milliards US. Avec un tel volume de transactions, les revenus de Nuvei pour ces activités courantes ont atteint 1,2 milliard US.

À l’issue de la transaction, Philip Fayer continuera de diriger Nuvei à titre de président du conseil et chef de la direction, aux côtés des membres de son équipe de direction. On affirme aussi que le siège social de Nuvei demeurera à Montréal.

De l’avis de M. Fayer, « cette opération marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour Nuvei ».

Nos initiatives stratégiques ont toujours été axées sur l’accélération des revenus de nos clients, la promotion de l’innovation dans notre technologie et le développement de notre personnel. L’apport d’un partenaire ayant une expérience aussi étendue dans le secteur des paiements continuera de favoriser notre expansion. Philip Fayer, dans le communiqué d’annonce de la transaction

D’abord ébruité par le Wall Street Journal, à la mi-mars – La Presse en avait également fait écho⁠1 –, le projet de privatisation du capital-actions de Nuvei avait ensuite été approuvé par l’entreprise sous la forme d’un « examen stratégique » de propositions reçues, mais sans en préciser le nombre ni l’origine.

N’empêche, cette confirmation d’un « examen stratégique », même très partielle, avait fait bondir d’un peu plus de 30 % la valeur des actions de Nuvei au NASDAQ américain et à la Bourse de Toronto.

Chez la firme d’investissement Advent International, le directeur général, Bo Huang, mentionne que « Nuvei a créé une plateforme de paiement mondiale distinctive dotée d’une offre de produits innovante, qui dessert des marchés finaux de paiement attrayants tels que le commerce électronique mondial, les paiements interentreprises et les paiements intégrés ».

Le directeur général d’Advent se dit convaincu qu’« [Advent pourra] soutenir la croissance de Nuvei en tant qu’acteur mondial dans le secteur à partir du Canada, afin de tirer parti des occasions qui se présenteront et de contribuer ainsi à façonner l’avenir du secteur des paiements ».

On se souviendra que la société montréalaise avait obtenu un investissement de l’acteur canadien Ryan Reynolds l’année dernière qui avait fait grand bruit à l’époque.

Chez les deux autres actionnaires d’importance chez Nuvei, soit la Caisse de dépôt et Novacap, on se dit confiant envers les nouvelles perspectives de croissance de l’entreprise montréalaise dans le marché international des technologies de paiements.

David Lewin, associé senior de la direction chez Novacap, a indiqué qu’à titre « d’actionnaire existant et de longue date, nous continuons à soutenir l’engagement avéré de la direction [de Nuvei] en faveur de l’innovation, de l’efficacité et de l’adaptation au marché. Nous avons toute confiance qu’avec notre soutien continu, la direction saura s’adapter habilement au contexte en pleine évolution, stimuler l’expansion et respecter notre engagement commun de croissance à long terme pour les employés et les clients de Nuvei ».

À la Caisse de dépôt et placement, qui est investie chez Nuvei depuis 2017, la première vice-présidente et cheffe des placements au Québec, Kim Thomassin, indique qu’après « avoir soutenu ce chef de file québécois de la fintech à chaque étape de sa croissance, particulièrement dans le cadre d’acquisitions à l’échelle mondiale », la Caisse de dépôt entend « accompagner Nuvei une fois de plus alors qu’elle entreprend ce nouveau chapitre de son histoire, aux côtés de partenaires reconnus tels qu’Advent et des actionnaires existants Philip Fayer et Novacap ».

Selon les informations communiquées par Nuvei, tous les membres de son conseil d’administration, ses principaux actionnaires ainsi que tous les membres de la haute direction de l’entreprise, qui regroupent en tout 92 % des droits de vote à son capital-actions, ont décidé d’appuyer la transaction concoctée avec Advent International.

Avec La Presse Canadienne

1. Consultez l’article du 17 mars dernier de La Presse évoquant différents scénarios.