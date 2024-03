Le fournisseur montréalais de solutions de traitement de paiement Nuvei est engagé dans des discussions pouvant mener à une vente potentielle de l’entreprise.

La direction de Nuvei a confirmé en fin de soirée dimanche avoir reçu des propositions. Nuvei avait alimenté la spéculation durant la fin de semaine parce que la direction semblait sur le point d’accepter une offre de rachat d’une firme privée d’investissement.

Advent International, de Boston, au Massachusetts, est en pourparlers avancés avec Nuvei pour une éventuelle prise de contrôle, selon ce que le Wall Street Journal a rapporté samedi.

Peu de détails ont toutefois coulé au cours de la fin de semaine, notamment la valeur d’une possible transaction.

Nuvei indique avoir formé un comité spécial pour évaluer et examiner les manifestations d’intérêt ainsi que des alternatives stratégiques.

L’entreprise précise être engagée dans des discussions avec des tiers en relation avec une transaction potentielle impliquant le maintien d’une participation significative de certains des détenteurs d’actions à droit de vote multiple, dont son grand patron Phil Fayer.

Avec l’action de Nuvei en recul de 15 % jusqu’ici en 2024 et de près de 50 % depuis un an, l’analyste Daniel Perlin, chez RBC, juge logique qu’un fonds d’investissement privé discute avec Nuvei.

Le titre de l’entreprise de technologies financières a clôturé la séance de vendredi à 29,48 $ à la Bourse de Toronto, ce qui lui confère une valeur d’un peu plus de 4 milliards de dollars.

À son plus haut niveau en 2021 durant la pandémie, l’action de Nuvei avait atteint un sommet de 180 $.

Prévisions trop prudentes

Les investisseurs ont mal reçu les plus récents commentaires de la direction, au début du mois de mars, lors de la présentation de la performance financière de fin d’exercice. Il semble que le marché ait notamment été déçu par des prévisions jugées trop prudentes.

Dans une note envoyée à ses clients dimanche soir pour réagir à la spéculation entourant l’avenir de Nuvei, Daniel Perlin souligne cependant que la direction regagne lentement la confiance des investisseurs et a fixé de manière appropriée ses prévisions pour l’exercice financier 2024.

Nuvei est toujours dirigée par son fondateur Philip Fayer. Il est chef de la direction et président du conseil d’administration. Il a fondé l’entreprise en 2003, mais sous le nom de Paiements Pivotal à l’époque. L’entreprise a connu une croissance rapide et s’est inscrite en Bourse à l’automne 2020.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Philip Fayer en septembre 2023

Selon les déclarations publiques, la firme québécoise d’investissement Novacap (avec une participation de 22 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (avec environ 13 %) sont les deux plus importants actionnaires institutionnels de Nuvei.

Philip Fayer, 46 ans, détient quant à lui quelque 28 millions d’actions à droit de vote multiple, l’équivalent de 20 % des actions en circulation de l’entreprise.

En septembre dernier lors d’une conférence publique organisée à Montréal, Philip Fayer avait dit que le contexte sur les marchés des capitaux, et en particulier dans le secteur des technologies, était extrêmement difficile. Il faisait référence au désintéressement observé envers Nuvei et d’autres entreprises de technologies financières (fintechs).

« Ce n’est pas le moment le plus agréable pour diriger une entreprise publique. Les investisseurs sont difficiles à satisfaire. Tu es un zéro aujourd’hui et un héros demain. Ça va et ça vient au rythme d’un pendule », avait-il dit.

Le printemps passé, Nuvei s’était fait « attaquer » par le vendeur à découvert new-yorkais Spruce Point Capital pour une deuxième fois en 16 mois. Nuvei avait aussi annoncé en avril dernier que l’acteur Ryan Reynolds était devenu actionnaire, conseiller marketing et créateur de capsules vidéo pour l’entreprise.

Les solutions de Nuvei sont utilisées pour traiter des paiements électroniques dans des secteurs comme la vente au détail, le voyage et le jeu en ligne.