L’action de Nuvei s’est appréciée de 32 % au cours de la première séance boursière de la semaine après que la fintech montréalaise eut indiqué examiner des solutions stratégiques et être en pourparlers en vue d’une possible opération.

La direction du fournisseur de solutions de paiement a confirmé en fin de soirée dimanche avoir reçu des propositions après avoir alimenté la spéculation durant la fin de semaine. Un comité spécial évalue les manifestations d’intérêt et les alternatives stratégiques.

La firme privée d’investissement Advent International, de Boston, au Massachusetts, est en pourparlers avancés avec Nuvei, selon ce que le Wall Street Journal a rapporté durant le week-end.

Une porte-parole d’Advent a simplement indiqué à La Presse, lundi, que la firme d’investissement américaine ne souhaitait pas commenter.

Il ne serait pas étonnant que les prétendants soient nombreux à lever la main, selon l’analyste John Davis, de la firme Raymond James.

Parmi les acquéreurs stratégiques potentiels, il pense notamment à Global Payments et à Fiserv, deux entreprises américaines de technologies financières dont les actions sont inscrites à la Bourse de New York.

Worldpay, un fournisseur de solutions de traitement des paiements dont le contrôle est récemment passé entre les mains d’une firme privée d’investissement de Chicago, est un autre candidat pouvant s’intéresser à Nuvei, selon lui.

Les chances qu’une entente soit annoncée sont « plus que probables », affirme John Davis, dans une note envoyée à ses clients pour débuter la semaine.

Il précise toutefois qu’un accord avec une firme privée d’investissement est beaucoup plus probable qu’avec un joueur stratégique.

« À moins que les attentes de la direction ou du conseil d’administration soient irréalistes, j’estime très probable qu’un accord se concrétise dans un avenir relativement proche », précise-t-il.

Une transaction réalisable, selon lui, peut être anticipée au prix de 36 $ US par action, ce qui représente une prime de 65 % par rapport au cours boursier de Nuvei à la fermeture des marchés au NASDAQ, vendredi.

L’action de Nuvei a clôturé à 28,68 $ US lundi au NASDAQ.

La direction de Nuvei soutient être engagée dans des discussions avec des tiers au sujet d’une éventuelle opération comportant le maintien d’une participation significative de certains des détenteurs d’actions à droit de vote multiple, dont le grand patron Philip Fayer.

La firme d’investissement québécoise Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec sont les deux plus importants actionnaires institutionnels de Nuvei. Novacap détient 40 % des actions à droit de vote multiple, Philip Fayer en possède 37 %, alors que le reste appartient à la Caisse, soit 23 %.

La divulgation de l’examen stratégique chez Nuvei survient une semaine après que mdf commerce – une autre entreprise québécoise du secteur des technologies – eut annoncé avoir accepté une offre de rachat du géant new-yorkais de l’investissement Kohlberg Kravis Roberts & Co.