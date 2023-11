TES Canada ambitionne de produire jusqu’à 70 000 tonnes d’hydrogène vert à Shawinigan si l’entreprise parvient à réaliser toutes les facettes de son projet, qui prévoit la construction de plus d’une centaine d’éoliennes et un parc éolien pour compléter ses besoins énergétiques.

Les promoteurs ont confirmé, vendredi, les détails qui avaient déjà été dévoilés par La Presse. La facture du projet devrait atteindre 4 milliards si l’on tient compte de la portion d’autoproduction énergétique.

« Les retombées économiques seront importantes pour Shawinigan et la région de la Mauricie et permettront au Québec de se positionner comme leader de la décarbonation », affirme le directeur général de TES Canada, Éric Gauthier.

L’hydrogène vert – qui nécessite énormément d’énergie – est considéré comme une solution de rechange dans l’industrie lourde (cimenteries, alumineries et aciéries), toujours dépendante du gaz naturel fossile. L’électrolyseur d’hydrogène de la compagnie, dont la capacité est estimée à 500 MW.

L’hydrogène vert, qu’est-ce que c’est ? À l’heure actuelle, 95 % de l’hydrogène dans le monde est produit à partir d’énergies fossiles. L’hydrogène peut être produit par électrolyse de l’eau. Ce procédé consiste à faire passer un courant électrique dans l’eau. Cela permet de décomposer ses molécules pour ensuite en extraire l’hydrogène. On parle d’hydrogène vert quand le courant utilisé provient d’une source d’énergie renouvelable, comme l’hydroélectricité. Source : Gouvernement du Québec

Filiale de la firme belge Tree Energy Solutions, TES Canada a été cofondée par la femme d’affaires France Chrétien Desmarais, fille de l’ex-premier ministre Jean Chrétien et épouse d’André Desmarais, président délégué du conseil de Power Corporation du Canada. L’entreprise a convaincu le gouvernement Legault de lui offrir un bloc d’énergie de 150 mégawatts (MW), soit l’équivalent d’environ 30 fois la puissance du Centre Bell.

Puisque l’énergie fournie par Hydro-Québec sera insuffisante, les promoteurs souhaitent ériger plus d’une centaine d’éoliennes – ce qui constituerait l’un des plus gros parcs du genre dans la province – dans un rayon d’une trentaine de kilomètres aux alentours de Shawinigan.

Cela pourrait représenter de 110 à 160 éoliennes, d’après nos calculs. Douze municipalités ont été identifiées et informées. Reste à voir comment leurs citoyens réagiront. Pour tenter d’apaiser leurs craintes, TES Canada prévoit trois séances d’informations publiques. Elles auront lieu à Shawinigan (21 novembre), Saint-Adelphe (27 novembre) et Saint-Narcisse (28 novembre).

Le complexe québécois de TES Canada comportera deux facettes. Il y aura la production d’hydrogène vert ainsi que de gaz naturel synthétique « renouvelable et 100 % vert ». Énergir est un client potentiel. Ce gaz naturel synthétique serait acheminé à des clients industriels du distributeur québécois par l’entremise de son réseau, qui dessert le parc industriel de cette ville.

« Pour décarboner l’économie du Québec, on doit diversifier nos sources énergétiques renouvelables, affirme le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué. Le projet de TES est un excellent ajout à notre bouquet énergétique. »

Fondée en 2019, Tree Energy Solutions est encore considérée comme une jeune pousse et sa filiale canadienne existe depuis à peine un an. En juillet 2022, Tree Energy Solution était valorisée à environ 940 millions (700 millions d’euros) selon le Financial Times. Des institutions comme la banque britannique HSBC et le groupe financier italien UniCredit figurent parmi ses « partenaires et actionnaires ».

À travers le monde, ses projets sont toujours en phase de développement. Aux États-Unis, le propriétaire de TES Canada collabore entre autres avec le géant énergétique français Total pour potentiellement implanter un site de production de gaz naturel synthétique.