(Stellarton) Empire Company a annoncé jeudi une hausse de son dividende trimestriel en marge de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, qui ont montré une hausse de son profit.

La Presse Canadienne

Le détaillant alimentaire, qui détient notamment les enseignes IGA, Rachelle Béry, Sobeys et Safeway, a précisé qu’il verserait désormais un dividende trimestriel de 18,25 cents par action, comparativement à celui de 16,5 cents par action qui prévalait jusque là.

Le profit d’Empire pour le trimestre clos le 6 mai s’est établi à 182,9 millions, ou 72 cents par action. Ce résultat représentait une hausse par rapport au bénéfice de 178,5 millions, ou 68 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les produits d’Empire pour le quatrième trimestre totalisaient 7,41 milliards, un chiffre en baisse par rapport à celui de 7,84 milliards du même trimestre l’an dernier, qui comptait une semaine de plus.

Les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ont progressé de 1,6 %. En excluant les ventes de carburant, ces mêmes revenus ont montré une croissance de 2,6 %.

La société a précisé que sa marge brute avait augmenté au cours du trimestre à 26,4 %, contre 25,6 % l’année précédente, principalement grâce aux améliorations apportées aux magasins, à la baisse des coûts liés à la chaîne d’approvisionnement et à l’incidence de la baisse des ventes de carburant.

L’épicier a récemment complété un plan de croissance pluriannuel, qui comprenait des rénovations et des agrandissements de magasins, notamment ceux de son enseigne Farm Boy, la conversion de certaines succursales à son enseigne à bas prix FreshCo, l’ajout du programme de fidélité Scène Plus et l’amélioration de ses marques maisons de produits alimentaires.

« Maintenant que notre transformation sur six exercices est terminée, nous disposons des outils, de l’équipe, des actifs et des capacités nécessaires pour satisfaire nos clients, nous démarquer de la concurrence et nous imposer sur le marché », a affirmé Michael Medline, président et chef de la direction d’Empire et de Sobeys, dans un communiqué.

« Nous nous consacrons dorénavant à améliorer encore davantage nos activités, en mettant encore plus l’accent sur nos magasins et notre chaîne d’approvisionnement, en améliorant nos capacités numériques et en accroissant notre efficacité. »

L’analyste Irene Nattel, de RBC Dominion valeurs mobilières, a souligné que les résultats d’Empire étaient légèrement supérieurs aux attentes en raison d’une meilleure marge brute et d’une légère baisse des frais de vente, généraux et administratifs dans le secteur du détail en alimentation.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : EMP. A)