(Toronto) Les travailleurs des épiciers sont déterminés plus que jamais à obtenir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, affirme Unifor, qui lance ces jours-ci une période de deux ans de négociations pour plus d’une dizaine de conventions collectives dans ce secteur.

La Presse Canadienne

Ces opérations commenceront la semaine prochaine avec les négociations pour un contrat couvrant 3700 travailleurs de l’épicier Metro de la région du Grand Toronto, qui ont déjà voté à 100 % en faveur d’une grève si un accord ne peut être conclu.

La présidente nationale du syndicat Unifor, Lana Payne, a souligné que le vote de grève signalait avec clarté, non seulement à Metro, mais aux trois géants de l’épicerie, que leurs travailleurs en ont assez.

Mme Payne estime que les travailleurs ont vu la qualité de leurs emplois s’éroder au fil du temps, et l’inflation ronge leurs salaires alors même que les épiciers affichent de solides bénéfices.

Elle ajoute que la pandémie a montré à quel point les travailleurs des épiceries étaient essentiels, notant que plusieurs d’entre eux ont reçu ce qui a été surnommé une « prime de héros » au début de la crise, pour se la faire retirer par la suite.

Mme Payne pense que la pandémie a également rendu les Canadiens plus conscients des travailleurs de l’épicerie et de ce à quoi ils sont confrontés, et que cela se traduira par le soutien et la sympathie du public alors que les travailleurs négocient avec les épiciers.