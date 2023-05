(Montréal) Les revenus de Postes Canada au premier trimestre de 2023 continuent d’être affectés par les tendances lourdes que sont la baisse du courrier transactionnel et du marketing direct.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ainsi, les revenus de Postes Canada ont connu un repli de 32 millions ou 1,7 % au premier trimestre de 2023 comparativement au trimestre correspondant de 2022.

C’est le secteur des colis qui a le mieux fait, avec des revenus pratiquement stables, soit une légère augmentation de 0,2 % ou 1 million, alors que les volumes diminuaient de 7,6 % ou 5 millions d’articles.

Le secteur des colis représente maintenant la moitié des revenus de Postes Canada.

« La concurrence a continué d’avoir une incidence sur ce secteur, car les plateformes de magasinage des tarifs et les nouvelles entreprises à faible coût ont perturbé le marché de la livraison des colis. Le ralentissement du marché du cybercommerce découlant de la baisse des dépenses de consommation a également affecté les volumes », explique Postes Canada.

Pendant ce temps, les revenus du marketing direct ont chuté, « les entreprises ayant continué de freiner leurs activités de marketing », explique Postes Canada.

Les revenus du courrier transactionnel ont continué leur baisse.

Pour ce premier trimestre de l’exercice 2023, Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 107 millions.

Pour ce qui est du Groupe d’entreprises de Postes Canada — qui comprend le secteur de base Postes Canada, ainsi que trois filiales en propriété non exclusive : Investissements Purolator, Groupe SCI et Innovapost —, il a enregistré une perte avant impôt de 58 millions au premier trimestre de 2023, comparativement à une perte avant impôt de 100 millions pour la période correspondante, un an plus tôt.