(Toronto) La Banque Royale du Canada a annoncé jeudi une augmentation de son dividende après avoir annoncé que ses bénéfices du deuxième trimestre avaient diminué par rapport à l’an dernier et que les sommes d’argent qu’elle avait mises de côté pour les créances douteuses avaient augmenté.

La Presse Canadienne

La Royale versera désormais un dividende trimestriel de 1,35 $ par action, comparativement à celui de 1,32 $ par action qui prévalait jusque-là.

La Banque Royale a affiché un profit de 3,65 milliards, ou 2,58 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 avril, ce qui se comparait à celui de 4,25 milliards, ou 2,96 $ par action, réalisé au même trimestre l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 13,52 milliards, contre 11,22 milliards au deuxième trimestre de l’année dernière, tandis que ses provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 600 millions, par rapport à un recouvrement de 342 millions un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la Royale a indiqué avoir gagné 2,65 $ par action au cours du plus récent trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,99 $ par action au même trimestre l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 2,79 $ par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Notre stratégie de croissance ciblée, notre gestion prudente des risques et des capitaux et notre modèle d’affaires diversifié témoignent de notre solidité et de notre stabilité dans un macro-environnement complexe », a affirmé le chef de la direction de la banque, Dave McKay, dans un communiqué.

« Nous continuons de tirer parti des avantages que nous procurent nos investissements stratégiques dans la technologie et nos talents remarquables, et sommes ainsi confiants dans notre capacité à freiner la croissance des dépenses et à accroître notre efficience tout en continuant de répondre aux besoins de nos clients. »

La Banque Royale a précisé que ses activités bancaires aux particuliers et aux entreprises avaient rapporté 1,92 milliard, contre 2,23 milliards il y a un an, principalement en raison de plus importantes provisions pour créances douteuses au cours du trimestre.

Pendant ce temps, les activités de gestion de patrimoine de la Royale ont rapporté 742 millions, en baisse en regard du profit de 809 millions dégagé au même trimestre l’an dernier.

Les activités d’assurance de la Banque Royale ont rapporté 139 millions, contre 206 millions au deuxième trimestre de l’année dernière, tandis que la division des marchés financiers a gagné 939 millions au plus récent trimestre, contre 857 millions il y a un an.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RY)