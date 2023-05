(Toronto) La Banque CIBC a annoncé jeudi une augmentation de son dividende, en marge du dévoilement d’un bénéfice de 1,69 milliard pour son deuxième trimestre.

La Presse Canadienne

Le dividende trimestriel de la CIBC sera désormais de 87 cents par action, a précisé la banque, par rapport à celui de 85 cents par action qui prévalait jusque-là.

Cette augmentation survient alors que la CIBC a révélé que son bénéfice net avait atteint 1,76 $ par action pour le trimestre clos le 30 avril, alors qu’il avait été de 1,52 milliard, ou 1,62 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 5,70 milliards, contre 5,38 milliards au deuxième trimestre de l’année dernière, tandis que ses provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 438 millions, contre 303 millions un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la CIBC a indiqué avoir gagné 1,70 $ par action au cours du plus récent trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,77 $ par action au même trimestre l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,63 $ par action, selon les prévisions compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

« Dans un contexte économique plus fluide, nous demeurons bien capitalisés et nos activités bien diversifiées permettent d’assurer notre résilience, afin que nous puissions incarner au quotidien notre raison d’être, soit faire des idées une réalité, pour le deuxième semestre de l’exercice », a affirmé le chef de la direction de la CIBC, Victor Dodig, dans un communiqué.

La Banque CIBC a précisé que ses services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada avaient gagné 637 millions au plus récent trimestre, contre 496 millions au même trimestre l’an dernier, aidés par des revenus plus élevés et une provision pour pertes sur créances plus faible, des éléments partiellement contrebalancés par des frais autres que d’intérêts plus élevés.

En outre, la banque a indiqué que ses activités canadiennes de banque commerciale et de gestion de patrimoine avaient dégagé un bénéfice de 452 millions, en baisse par rapport à celui de 480 millions d’il y a un an.

Les activités bancaires pour les entreprises et la gestion des avoirs de la Banque CIBC aux États-Unis ont rapporté 55 millions, un résultat en baisse par rapport à celui de 180 millions du même trimestre l’an dernier.

La division des marchés des capitaux de la banque a gagné 497 millions au deuxième trimestre, contre 540 millions un an plus tôt.