(Toronto) La Banque Scotia a annoncé mercredi une hausse de son dividende trimestriel, alors qu’elle affichait un bénéfice du deuxième trimestre de 2,16 milliards, en baisse par rapport à celui de 2,75 milliards de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La Scotia a précisé qu’elle verserait désormais un dividende trimestriel de 1,06 $ par action, par rapport à celui de 1,03 $ par action qui prévalait jusqu’à maintenant.

La banque a réalisé un bénéfice par action de 1,69 $ pour le trimestre terminé le 30 avril, en baisse par rapport à celui de 2,16 $ par action du deuxième trimestre précédent.

Les revenus se sont chiffrés à 7,93 milliards, après s’être établis à 7,94 milliards au même trimestre l’an dernier, tandis que les provisions pour pertes sur créances ont totalisé 709 millions, par rapport à celles de 219 millions d’il y a un an.

Sur une base ajustée, la Banque Scotia a indiqué avoir dégagé un bénéfice de 1,70 $ par action au cours de son plus récent trimestre, en baisse par rapport à un profit ajusté de 2,18 $ par action au même trimestre l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,78 $ par action, selon les prévisions recueillies par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

« Je suis heureux de la stabilité affichée par la banque en matière de performance d’exploitation au cours du trimestre et encouragé par notre solide situation de trésorerie et nos liquidités, qui nous permettent de mener nos activités avec agilité malgré l’incertitude macroéconomique qui prévaut actuellement », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de la Scotia, Scott Thomson.

Le réseau canadien de la Banque Scotia a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,06 milliard au deuxième trimestre, en baisse par rapport à celui de 1,18 milliard du même trimestre l’an dernier, tandis que ses activités bancaires internationales ont réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 642 millions, en hausse par rapport à celui de 605 millions engrangé un an plus tôt.

La banque a indiqué que sa division de gestion de patrimoine mondiale avait réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 353 millions, contre celui de 407 millions du même trimestre l’an dernier.

Le groupe des services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia a gagné 401 millions, un résultat inférieur à celui de 488 millions du deuxième trimestre de l’an dernier.

Dans la catégorie des autres activités, la Banque Scotia a enregistré une perte de 323 millions au plus récent trimestre, comparativement à une perte de 10 millions un an plus tôt.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : BNS)