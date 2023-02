Les revenus de l’entreprise ont totalisé 14 milliards, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 12,8 milliards un an plus tôt.

(Brampton) Les Compagnies Loblaw ont affiché jeudi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 529 millions pour leur quatrième trimestre, alors que leurs revenus ont progressé de près de 10 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le détaillant a expliqué que ses ventes avaient été alimentées par la demande soutenue pour les produits contre le rhume et la grippe, ainsi que par la vigueur des catégories liées aux produits de beauté et de cosmétique, tandis que sa chaîne d’épiceries à bas prix a offert une performance supérieure.

Le propriétaire des épiceries Provigo et des pharmacies Pharmaprix au Québec a fait état d’un profit de 1,62 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, en baisse par rapport à celui de 744 millions, ou 2,20 $ par action, des trois derniers mois de 2021.

Les revenus ont totalisé 14,0 milliards, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 12,8 milliards un an plus tôt. Les ventes des magasins d’alimentation ouverts depuis au moins un an ont avancé de 8,4 %, tandis que celles des pharmacies ouvertes depuis au moins un an ont grimpé de 8,7 %.

Sur une base ajustée, Loblaw a réalisé un bénéfice par action de 1,76 $ pour le plus récent trimestre, comparativement à un profit de 1,52 $ pour le quatrième trimestre précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 1,71 $ par action et à des revenus de 13,7 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.