(Montréal) Les Vêtements de sport Gildan s’attendent à une croissance de moins de 10 % pour cette année, puisqu’ils sont confrontés à des défis économiques à court terme, mais ils restent optimistes quant à leurs perspectives à plus long terme.

La Presse Canadienne

« Nous nous sentons prudemment optimistes, malgré l’incertitude persistante », a souligné le vice-président exécutif Rhodri J. Harries lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

« Au cours de la première partie de 2023, nous nous attendons à des vents contraires soutenus. […] Néanmoins, nous pensons que nous sommes bien placés pour gagner des parts de marché, même dans un environnement où la demande est plus faible. »

L’entreprise montréalaise a augmenté son dividende mercredi et a indiqué qu’elle était sur le point de bénéficier des tendances de l’industrie du vêtement à long terme, notamment la popularité croissante des vêtements décontractés, l’intérêt pour les marques maison et l’économie de créateurs.

Le fabricant de vêtements a indiqué qu’il verserait désormais un dividende trimestriel de 18,6 cents US par action, contre le paiement de 16,9 cents US par action qui prévalait jusqu’à maintenant.

Cette augmentation du dividende survient alors que Gildan dévoilait mercredi des bénéfices et des ventes en baisse pour son plus récent trimestre, par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La société a affiché un bénéfice de 83,9 millions US, ou 47 cents US par action pour le trimestre clos le 1er janvier, en baisse par rapport à celui de 173,9 millions US, ou 89 cents US par action, un an plus tôt.

L’analyste Sabahat Khan, de la Banque Royale, a souligné mercredi, dans une note à ses clients, que les résultats de Gildan étaient inférieurs au consensus et aux prévisions de la banque.

Les ventes nettes du trimestre ont totalisé 720,0 millions US, alors qu’elles avaient atteint 784,3 millions US au quatrième trimestre de 2021. Le bénéfice ajusté par action était de 65 cents US au plus récent trimestre, contre 76 cents US un an plus tôt.

La société a fait face à des défis économiques qui ont eu un impact sur ses performances au quatrième trimestre et qui, selon elle, se poursuivront au cours de la première partie de 2023, a affirmé mercredi le président et chef de la direction, Glenn Chamandy, dans un communiqué de presse.

« Dans la première partie de l’année, nous nous attendons à une pression accrue sur les marges en raison de la hausse des coûts des matières premières et des intrants », a précisé M. Harries lors de la conférence téléphonique.

« Alors que nous passons au-delà du premier trimestre, nous nous attendons à ce que ces vents contraires commencent à s’atténuer et à générer une solide performance de marge pendant le reste de l’année. »

Les ventes nettes pour l’exercice complet se sont élevées à 3,24 milliards US, en hausse de 11 % par rapport à 2021, ce que Gildan a attribué à une augmentation de 17 % des ventes de vêtements de sport, alimentée en partie à la hausse des prix.

Cela a été partiellement contrebalancé par une baisse de 14 % des ventres d’articles chaussants et des sous-vêtements, en raison d’une demande plus faible et d’une gestion stricte des stocks au niveau de la vente au détail, a précisé l’entreprise.

Le bénéfice net pour l’exercice a diminué de près de 11 % pour s’établir à 541,5 millions US.

Dans ses perspectives pour 2023, la société a dit s’attendre à ce que la croissance des revenus pour l’ensemble de l’exercice se situe dans la fourchette comprise entre 1 % et 5 %, tandis que son bénéfice ajusté par action devrait être semblable à celui de 2022.