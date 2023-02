De son siège social à Boucherville, Uni-Sélect gère la distribution de produits de réparation automobile (carrosserie et pièces d’usure) dans un réseau de 1400 grossistes et détaillants spécialisés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Fort des bons résultats en fin d’année 2022, annoncés vendredi, le distributeur de produits automobiles Uni-Sélect ravive ses ambitions de croissance malgré les défis de la conjoncture économique.

« Un tournant décisif a été amorcé l’an dernier, alors que l’entreprise s’est graduellement positionnée pour la croissance, avec des acquisitions stratégiques au Canada et l’ouverture de nouveaux magasins au Royaume-Uni », indique Brian McManus, président exécutif et chef de la direction d’Uni-Sélect, dans ses commentaires sur les résultats du quatrième trimestre 2022.

« Bien que nous nous attendons à des vents de face [en 2023], nous demeurons persuadés que la lancée amorcée nous permettra d’accroître nos bénéfices [d’exploitation et net par action] par rapport à 2022 », poursuit M. McManus.

Aussi, « notre situation financière solide nous permet de rechercher activement des occasions d’acquisition afin de stimuler davantage notre croissance ».

Dans ses résultats de quatrième trimestre 2022, clos le 31 décembre, Uni-Sélect affiche des revenus de 424,8 millions US, en hausse de 6,1 % sur un an.

Son bénéfice d’exploitation (BAIIA) s’est élevé à 35,1 millions US, en hausse de 12,1 % sur un an, alors que le bénéfice net a atteint 12,06 millions US, en rebond significatif de 33 % sur un an.

En prime dans son bilan, Uni-Sélect a produit 40,3 millions US en flux de trésorerie disponibles durant son quatrième trimestre 2022. Il s’agit d’un montant deux fois plus élevé que celui du trimestre comparable, un an plus tôt.

Sur cet élan, Uni-Sélect a clos son exercice 2022 avec des revenus annuels en hausse de 7,1 %, à 1,73 milliard US.

Le bénéfice d’exploitation, à 159,6 millions US, a crû de 73 % sur un an, ce qui a propulsé le bénéfice net en rebond considérable à 65 millions US, très loin devant le montant anémique de 895 000 $ US qui avait été comptabilisé un an plus tôt.

Réactions positives du marché

En Bourse, les investisseurs ont signalé leur satisfaction envers les plus récents résultats d’Uni-Sélect en poussant la valeur de ses actions (UNS) en hausse de 7 % jusqu’à 43,50 $ en début de séance, vendredi, à la Bourse de Toronto.

Elles ont terminé la journée en hausse modérée de 3,1 %, à 41,86 $, ce qui équivaut à une valeur boursière totale de 1,83 milliard pour Uni-Sélect.

De l’avis de l’analyste Benoit Poirier, chez Desjardins Marchés des capitaux à Montréal, « Uni-Sélect a annoncé des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, avec une génération impressionnante de flux de trésorerie disponibles ».

« Ces résultats renforcent ma position haussière envers UNS en Bourse. De plus, ces résultats justifient de rester à l’affût d’acquisitions stratégiques alors que la position du bilan de l’entreprise se solidifie », indique M. Poirier dans une note aux investisseurs.

« Bien que la direction d’Uni-Sélect n’ait pas fourni d’objectif en matière d’endettement, je pense qu’une transaction de l’ordre de 300 millions US serait raisonnable tout en maintenant un bilan sain. »

Chez la Financière Banque Nationale, l’analyste montréalais Zachary Evershed indique dans sa note aux investisseurs qu’avec « cet autre trimestre solide, et une gestion toujours serrée du fonds de roulement, je suis très optimiste envers les autres améliorations aux activités d’affaires chez Uni-Sélect ».

« En aperçu pour 2023, souligne M. Evershed, la direction d’Uni-Sélect vise à peu près les mêmes objectifs : rehausser la rentabilité malgré la pression continue de l’inflation des coûts en mettant l’accent sur la croissance organique [NDLR : activités existantes], l’amélioration de l’efficacité d’opération et la réalisation des synergies des acquisitions récentes. »

Parmi les avis d’analystes recensés par l’agence d’information boursière Refinitiv, on compte quatre recommandations d’achat et une autre de « conserver » les actions d’Uni-Sélect, mais aucune de vendre.

Quant à leur prix cible moyen d’ici un an, il se situe maintenant à 50 $ par action, en hausse de 2 $ par rapport à son niveau d’il y a trois mois.