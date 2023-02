Bien qu’elle ait retrouvé des chiffres de ventes d’avant-pandémie, l’entreprise de franchises en restauration MTY doit encore composer avec l’impact de l’inflation sur ses frais d’exploitation et avec la pénurie de main-d’œuvre sur sa rentabilité d’ensemble.

Ainsi, dans ses résultats de quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2022, annoncés jeudi, MTY affiche une croissance de 25 % à 1,2 milliard des ventes totales dans son vaste réseau de 6788 commerces parmi 80 enseignes.

Ses revenus directs de franchiseur se sont élevés à 241,7 millions, en forte hausse de 65 % sur un an en raison surtout de récentes acquisitions – Wetzel’s Pretzels et BBQ Holdings aux États-Unis – et d’une remontée des ventes dans les commerces existants.

En dépit de cette croissance des revenus, la rentabilité nette de MTY est encore éprouvée par les effets de l’après-pandémie dans l’économie et le marché de la restauration, ainsi que des frais d’acquisitions et d’ajustement de valeur d’actifs.

À seulement 7,1 millions au quatrième trimestre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est en recul de 71 % par rapport au trimestre comparable un an plus tôt. Pour l’ensemble de son exercice 2022, MTY affiche aussi un bénéfice net en recul de 12 % à 75,8 millions.

Les revenus augmentent

Pendant ce temps, propulsés surtout par de récentes acquisitions, ses revenus directs de franchiseur distributeur pour tout l’exercice 2022 ont progressé de 29 % à 716,5 millions, et le montant total des ventes dans son vaste réseau a augmenté de 17 % à 4,25 milliards.

« MTY et ses franchisés ressentent toujours l’impact des défis qui proviennent de l’inflation et des perturbations et pénuries dans l’approvisionnement de certains produits. Cela s’ajoute à la hausse des taux d’intérêt et à l’augmentation des coûts de construction », indique la haute direction de MTY dans ses commentaires sur les plus récents résultats trimestriels et les perspectives d’affaires des prochains mois.

« Les franchisés et les fournisseurs de MTY sont également confrontés à d’importantes pénuries de main-d’œuvre qui affectent leur capacité à mener leurs activités de manière optimale. Ces pénuries de main-d’œuvre, combinées aux augmentations des taux de salaire minimum, entraînent une augmentation des heures supplémentaires et des coûts de main-d’œuvre, ainsi qu’une incapacité à générer 100 % des ventes potentielles dans certains restaurants. »

En Bourse, les investisseurs ont manifesté leur déception envers ces résultats de fin d’exercice chez MTY en laissant glisser la valeur de ses actions de 5,9 % à 69,17 $.

Ce repli survient un mois après l’annonce par la haute direction de MTY d’une augmentation de 19 % du montant de dividende trimestriel aux actionnaires, qui est passé de 21 à 25 cents par action.

Cette majoration de dividende avait suscité un élan haussier en Bourse pour les actions de MTY, mais il vient d’être réduit de moitié par la réaction des investisseurs aux résultats de fin d’exercice.

Parmi les avis d’analystes recensés par l’agence d’information boursière Refinitiv, on compte trois recommandations d’achat et quatre recommandations de « conserver » les actions de MTY en portefeuille.

Leur prix cible moyen d’ici un an se situe à 66 $ par action, en hausse d’un dollar sur la moyenne des trois mois précédents. Ce prix cible pour les actions de MTY qui est inférieur à leur valeur courante en Bourse suggère une perception de « surévaluation » du point de vue des analystes et de leurs clients-investisseurs.