(Montréal) L’action d’Air Canada pique du nez à Toronto tandis que les pertes du transporteur aérien sont plus importantes qu’anticipé dans la foulée d’une augmentation des coûts d’exploitation.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La société montréalaise a dévoilé vendredi une perte ajustée plus importante que les prévisions des analystes tandis qu’Air Canada doit composer avec l’inflation, la rareté de la main-d’œuvre et des conditions météorologiques difficiles qui ont perturbé les vols durant la période des Fêtes.

Le transporteur aérien a fait des commentaires optimistes sur la demande et estime être en mesure de retrouver sa capacité d’avant la pandémie en 2024. Cette reprise est toutefois accompagnée d’une pression sur les coûts, notamment en raison de la rareté de la main-d’œuvre.

Air Canada prévoit que les charges d’exploitation par siège-mille offert (CESMO) seront de 13 % à 15 % plus élevées en 2023 qu’en 2019 (avant la pandémie).

Le coût de la main-d’œuvre, le coût de la technologie et le coût de la nourriture servie dans l’avion ont été touchés par l’inflation, a expliqué le chef des finances, Amos Kazzaz, vendredi lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Il anticipe que l’inflation se tempérera en 2024 et en 2025. « Nous pensons que la pression devrait s’estomper pour ces trois composantes. Nous voyons le prix des matières premières diminuer et dans certains secteurs la main-d’œuvre est disponible à nouveau. »

Les activités d’Air Canada ont aussi été perturbées par des surprises hivernales durant la période achalandée des Fêtes. Le chef des opérations, Craig Landry, a indiqué que les conditions météorologiques ont été « plus extrêmes » que normalement. « À Vancouver, des glaçons de quatre pieds se sont formés sur les appareils, rendant nos actifs inutilisables. »

Les résultats financiers d’Air Canada continuent de subir les contrecoups de la pandémie, comme le démontre la perte de 1,7 milliard enregistrée pour l’entièreté de l’exercice 2022. En 2021, la perte avait été de 3,6 milliards.

Au quatrième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net de 168 millions, comparativement à une perte de 493 millions à la même période l’an dernier. Les revenus, pour leur part, ont augmenté de 71 % à 4,68 milliards.

La perte ajustée diluée par action, une donnée suivie par les analystes, a toutefois été plus grande qu’anticipé. À 61 cents par action, elle dépasse la prévision moyenne des analystes établie à 21 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

En après-midi, l’action perdait 1,78 $, ou 7,71 %, à 21,36 $ à la Bourse de Toronto.

Optimiste pour 2023

Les perspectives demeurent « solides » pour l’industrie du transport aérien, croit le président et chef de la direction, Michael Rousseau. « Les tendances pour les réservations restent vigoureuses, tant pour les volumes que pour les prix, particulièrement pour les liaisons internationales. »

La direction prévoit que la capacité opérationnelle exprimée en sièges-milles offerts augmentera de 24 % en 2023 pour s’établir à 90 % du niveau de 2019. Elle croit qu’elle aura retrouvé 100 % de la capacité en 2024.

L’analyste Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, constate que la forte demande et les prix plus élevés des billets ont contribué à atténuer l’impact de la pression sur les coûts. « Nous constatons cependant qu’il y a un risque de ralentissement économique en 2023. »

Les prévisions laissent entendre que la direction croit qu’elle bénéficiera d’un contexte favorable pour le prix des billets, juge l’analyste. « Nous pensons que les ventes sont l’élément le plus à risque dans les prévisions. »

M. Rousseau a reconnu que la performance de l’industrie aérienne était fortement liée à la santé de l’économie. Avec les voyageurs qui retrouvent le goût de voyager après les mesures de restrictions sanitaires, le dirigeant « n’est plus certain » si la corrélation se maintient durant ce cycle. « Nous profitons de la forte demande pendant qu’elle est là. […] Le temps nous dira si cette relation reprendra, mais pour le moment, nous ne l’observons pas [de ralentissement lié à l’économie]. »