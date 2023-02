(Toronto) Shopify a réalisé une perte de 623,6 millions US au cours de son plus récent trimestre, même si ses revenus ont progressé de 26 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société technologique ottavienne, spécialisée dans les solutions de commerce électronique, a souligné que son résultat pour le quatrième trimestre se comparait à une perte nette de 371,3 millions US pour les trois derniers mois de l’exercice précédent.

La perte par action du trimestre clos le 31 décembre s’est élevée à 49 cents US, par rapport à 30 cents US pour le quatrième trimestre précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte de 16 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus de Shopify ont atteint 1,7 milliard US au cours du trimestre.

Dans ses perspectives, la société a dit s’attendre à une croissance des revenus d’entre 15 % et 20 % sur une base annuelle pour le trimestre à venir, mais elle prévoit aussi une augmentation de ses dépenses de main-d’œuvre.