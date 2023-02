(Toronto) Magna International a affiché vendredi un bénéfice du quatrième trimestre en baisse de 79,5 % par rapport à la même période l’an dernier, pendant que ses ventes ont grimpé de 5 %.

La Presse Canadienne

Le spécialiste des pièces de véhicules automobiles a engrangé un profit de 95 millions US, soit 33 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celui de 464 millions US, ou 1,54 $ US par action, pour les trois derniers mois de 2021.

Les ventes ont totalisé 9,57 milliards US, alors qu’elles avaient atteint 9,11 milliards US un an plus tôt.

En outre, Magna a annoncé une hausse de 1 cent de son dividende trimestriel, qui passe ainsi à 46 cents par action.

Sur une base ajustée, Magna a réalisé un bénéfice par action de 91 cents US pour le quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 1,30 $ US de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,02 $ US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.