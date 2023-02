En excluant les éléments non récurrents, Thomson Reuters a réalisé un bénéfice par action de 73 cents US pour son plus récent trimestre, comparativement à celui de 43 cents US de la même période un an plus tôt.

(Toronto) Thomson Reuters a annoncé jeudi une hausse de son dividende, alors qu’il affichait un bénéfice de 282 millions US pour son quatrième trimestre, en hausse par rapport à celui de 175 millions réalisé un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société versera désormais un dividende trimestriel de 49 cents US par action, comparativement à celui de 44,5 cents US par action qui prévalait jusque là.

Thomson Reuters a réalisé un bénéfice de 59 cents US pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport à une perte de 36 cents US par action pour les trois derniers mois de 2021.

Les revenus ont totalisé près de 1,8 milliard US, alors qu’ils avaient été de 1,7 milliard au quatrième trimestre précédent.

En excluant les éléments non récurrents, Thomson Reuters a réalisé un bénéfice par action de 73 cents US pour son plus récent trimestre, comparativement à celui de 43 cents US de la même période un an plus tôt.

Dans ses perspectives pour 2023, l’entreprise a dit s’attendre à une croissance d’entre 4,5 % et 5,0 % de ses revenus totaux. Ses prévisions précédentes misaient sur une croissance d’entre 5,5 % et 6,0 % pour l’exercice.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TRI)