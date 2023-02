La société a expliqué que la baisse du profit ajusté était essentiellement attribuable à une hausse des coûts de financement et à une croissance des coûts de dépréciation pour de nouveaux actifs entrés en service au quatrième trimestre de 2021.

(Calgary) Enbridge a affiché vendredi une perte de 1,1 milliard pour son plus récent trimestre, alors que l’exploitant de pipelines a inscrit à ses résultats une charge de dépréciation de 2,5 milliards hors trésorerie liée à ses activités de transport de gaz naturel, ce qu’il a attribué à l’augmentation du coût du capital.

La Presse Canadienne

La société établie à Calgary a indiqué que sa perte par action avait atteint 53 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se comparait à un bénéfice de 1,8 milliard, ou 91 cents par action, pour les trois derniers mois de 2021.

Sur une base ajustée, Enbridge a indiqué avoir réalisé un bénéfice de 63 cents par action pour le plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 68 cents par action de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 73 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Dans ses perspectives, Enbridge a réaffirmé ses prévisions financières pour 2023, lesquelles comprennent un bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement d’entre 15,9 milliards et 16,5 milliards, ainsi que des flux de trésorerie distribuables d’entre 5,25 $ et 5,65 $ par action.