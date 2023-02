(Saskatoon) Cameco a affiché jeudi une perte pour son plus récent trimestre, alors que ses revenus ont progressé de plus de 10 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La minière d’uranium a précisé que sa perte attribuable aux actionnaires s’élevait à 15 millions, ou 4 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, elle avait engrangé un profit de 11 millions, ou 3 cents par action, pendant les trois derniers mois de 2021.

Les revenus trimestriels ont totalisé 524 millions, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 465 millions de la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Cameco a réalisé un bénéfice par action de 9 cents pour son plus récent trimestre, alors qu’il avait été de 6 cents pour la même période de l’exercice précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 6 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel, a souligné que la demande pour l’énergie nucléaire, soutenue par la croissance à court, moyen et long terme, alimentait les meilleures conditions fondamentales jamais observées par la société pour le marché du carburant nucléaire.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CCO)