La multinationale montréalaise des simulateurs de vol et de la formation en pilotage CAE a repassé le seuil des 10 milliards de dollars en valeur boursière, mardi, après la publication de résultats trimestriels meilleurs qu’attendu parmi les analystes et les investisseurs.

Ainsi, lors du troisième trimestre de son exercice 2023, clos le 31 décembre, les revenus de CAE ont atteint 1,02 milliard de dollars canadiens, en hausse de 20 % par rapport au trimestre correspondant un an plus tôt.

Le bénéfice d’opération s’est élevé à 145,9 millions, en hausse de 123 % sur un an. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 78,1 millions, soit presque trois fois (+ 198 %) ceux du trimestre comparable de l’an dernier.

Quant au carnet de commandes de CAE, il est comptabilisé à un montant record de 10,8 milliards à la fin du troisième trimestre au 31 décembre, en hausse de 1,6 milliard, ou 18 %, sur un an.

En Bourse, les investisseurs ont apprécié ces résultats trimestriels forts chez CAE, poussant la valeur de ses actions en hausse d’un peu plus de 5 %, à 31,74 $, en fin de séance à la Bourse de Toronto.

À ce prix, la valeur boursière totale attribuée à CAE a repassé le seuil des 10 milliards de dollars, soit son niveau le plus élevé depuis le sommet précédent atteint en septembre 2022.

« Nous avons obtenu des résultats robustes au troisième trimestre grâce à la croissance à deux chiffres (plus de 10 %) dans le secteur de l’aviation civile, à l’amélioration du secteur de la défense par rapport au trimestre précédent, et à la rentabilité accrue du secteur de la santé », a souligné Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, dans ses commentaires trimestriels aux investisseurs et analystes.

« Nous sommes aussi bien positionnés en croissance avec un carnet de commandes record de 10,8 milliards. Nous continuons de prévoir une croissance du résultat d’opération consolidé de l’ordre de 25 % pour l’exercice en cours. Parallèlement, nous continuons à renforcer notre situation financière et nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif [de réduction] du ratio d’endettement d’ici le milieu du prochain exercice en 2024. »

Par secteur

Dans le marché de l’aviation civile, où CAE fournit des simulateurs de vol et des services de formation en pilotage, ses revenus du troisième trimestre se sont élevés à 517,4 millions contre 390,1 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a doublé à 117,2 millions par rapport au montant de 57,1 millions qui avait été comptabilisé lors du trimestre comparable en 2022.

Dans le marché de la défense et de la sécurité, où CAE fournit des systèmes de simulation et d’entraînement pour les forces aériennes, terrestres et maritimes, les revenus du troisième trimestre ont atteint 452,5 millions, en hausse de 6 % sur un an. Le bénéfice d’opération sectoriel est comptabilisé à hauteur de 24,9 millions, en hausse de 51 % sur un an.

Quant au marché des soins de santé, où CAE fournit des simulateurs de patients pour la formation médicale, les revenus du troisième trimestre ont atteint 50,4 millions contre 32,1 millions lors du trimestre comparable de l’an dernier.

Par conséquent, le résultat d’opération de CAE en santé s’est fortement redressé d’une perte de 2,7 millions l’an dernier à un bénéfice de 3,8 millions pour le trimestre clos le 31 décembre dernier.

Analystes

De l’avis de l’analyste Konark Gupta, chez Scotia Capital à Toronto, « CAE a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son troisième trimestre, et ceux de son quatrième trimestre devraient être encore plus forts, ce qui soutient son objectif renouvelé d’une croissance d’environ 20 % de son bénéfice d’exploitation (BAIIA) dans ses résultats annuels complets en 2023 ».

« Dans l’ensemble, je suis encouragé par le progrès accompli par CAE dans ses trois secteurs d’activité (aviation civile, défense, soins de santé) et je m’attends à ce que cette dynamique se poursuive à court et à moyen terme. » L’analyste de Scotia Capital attribue une cote de « surperformance de secteur » en Bourse pour les actions de CAE, avec un prix cible de 35 $ d’ici un an.

Chez Desjardins Marchés des capitaux, l’analyste montréalais Benoit Poirier apprécie aussi les résultats de troisième trimestre « meilleurs qu’attendu » chez CAE, en particulier la croissance significative des flux de trésorerie (NDLR : free cash flow (FCF) dans le jargon financier) au montant de 238 millions, soit presque 100 millions de plus que les attentes moyennes des analystes.

Dans une note aux investisseurs, Benoit Poirier se dit « satisfait des résultats de CAE au troisième trimestre dans un contexte d’incertitude économique et de difficultés persistantes dans les chaînes d’approvisionnement ». Il maintient sa recommandation d’achat envers les actions de CAE, avec un prix cible de 35 $ d’ici un an.