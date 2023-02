(Calgary) Suncor Énergie n’a pas annoncé mercredi l’identité de son nouveau chef de la direction lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats du quatrième trimestre, mais son grand patron par intérim, Kris Smith, a affirmé qu’une décision à ce sujet était attendue « très bientôt ».

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Le producteur et raffineur de pétrole de Calgary est à la recherche d’un nouveau chef de la direction depuis que son ancien patron, Mark Little, a démissionné en juillet dernier, sous la pression d’un investisseur activiste et dans la foulée d’une série de morts et d’évènements liés à la sécurité au travail.

M. Smith, qui était auparavant vice-président responsable de la division des activités en aval de Suncor, occupe depuis le poste de chef de la direction par intérim. Suncor avait précédemment indiqué qu’un chef de la direction permanent serait nommé d’ici la mi-février, et M. Smith a indiqué mercredi aux analystes qu’une décision était imminente.

« Le conseil d’administration suit un processus très diligent et s’assure de prendre la décision qui va faire avancer cette entreprise », a expliqué M. Smith.

« Je veux dire, nous sommes maintenant le 15 février, donc je m’attends à ce que la décision et l’annonce arrivent assez bientôt. »

Deux des membres du conseil d’administration siégeant au comité de recherche du chef de la direction ont été nommés au conseil de Suncor en juillet, dans le cadre d’un accord conclu par la société pour apaiser l’investisseur activiste américain Elliott Investment Management.

Elliott a publiquement exprimé sa frustration au printemps dernier face à ce qu’il a estimé être une baisse récente des performances du producteur d’énergie. À la demande pressante d’Elliott, Suncor a récemment terminé un examen stratégique de ses activités de vente au détail en aval, un examen qui envisageait la possibilité de se départir de la chaîne de stations-service Petro-Canada. Cependant, la société a finalement décidé de conserver le détaillant.

Suncor a annoncé mardi soir avoir engrangé un profit de 2,74 milliards au quatrième trimestre, une augmentation de 76 % par rapport à celui de 1,55 milliard réalisé lors des trois derniers mois de 2021.

La société a attribué l’augmentation de ses bénéfices au prix plus élevé des réalisations de produits bruts et raffinés, ainsi qu’à une production en amont plus élevée, ce qui a été partiellement contrebalancé par une augmentation des dépenses d’exploitation.

Sur une base ajustée, Suncor affirme avoir gagné 2,43 milliards, ou 1,81 $ par action, comparativement à 1,30 milliard, ou 89 cents par action, au même trimestre un an plus tôt.

Le géant de l’énergie a déclaré que sa production totale en amont était passée à l’équivalent de 763 100 barils de pétrole par jour au quatrième trimestre, contre 743 300 barils par jour au même trimestre de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la production des sables bitumineux de la société.

Le débit de brut de la raffinerie de Suncor était de 440 000 barils par jour et l’utilisation de sa capacité de raffinage était de 94 % au quatrième trimestre, comparativement à 447 000 barils par jour et 96 % au même trimestre un an plus tôt.

L’entreprise a attribué la diminution en partie aux opérations d’entretien imprévues qui ont eu lieu au cours du trimestre.