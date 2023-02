Le géant du secteur minier a perdu 735 millions de dollars US lors du trimestre se terminant le 31 décembre contre un bénéfice de 726 millions l’an dernier pour la même période.

(Montréal) La société aurifère canadienne Barrick Gold a annoncé mercredi une perte au quatrième trimestre, faisant considérablement baisser le bénéfice pour l’année 2022 alors que ses coûts d’exploitation ont augmenté.

Agence France-Presse

Le géant du secteur minier a perdu 735 millions de dollars US lors du trimestre se terminant le 31 décembre contre un bénéfice de 726 millions l’an dernier pour la même période.

Le bénéfice net ajusté trimestriel s’est établi à 13 cents par action, au-delà des prévisions des analystes.

Sur l’année 2022, l’entreprise a vu son bénéfice net reculer de 79 % à 432 millions de dollars. Le chiffre d’affaires annuel a atteint 11 milliards de dollars, en baisse de 8 %.

Toutefois, entre octobre et décembre, Barrick Gold a augmenté sa production d’or de 13 %, qui s’est établie à 1,120 million d’onces (31 750 kilogrammes).

« Une meilleure performance opérationnelle au quatrième trimestre, notamment à Cortez et Carlin dans le Nevada, à Pueblo Viejo en République dominicaine et à Tongon en Côte d’Ivoire, a contribué à une production annuelle d’or de plus de 4,1 millions d’onces », soit une baisse de 7 %, indique un communiqué.

Pour le cuivre, la production a diminué de 22 % au quatrième trimestre, à 96 millions de livres (44 millions de kilogrammes). Sur l’année 2022, Barrick Gold a enregistré une hausse de la production de 6 %.

Le géant minier a indiqué qu’il avait débuté le développement de « l’énorme projet cuivre-or de Reko Diq dans la province du Baloutchistan au Pakistan » qui devrait permettre de « doubler la capacité de production de cuivre de la société lorsqu’il sera mis en service en 2028 ».

« En cette période d’incertitude mondiale, l’or a surpassé la plupart des autres actifs », a déclaré Mark Bristow, PDG de l’entreprise dans un communiqué, en référence à l’inflation grandissante et aux risques liés à la géopolitique mondiale actuelle.

Pour ce qui est des dépenses opérationnelles de l’entreprise en 2022, celles liées à l’or ont augmenté de 19 % contre 21 % pour le cuivre. Barrick Gold prévoit que les coûts se stabiliseront ou diminueront légèrement en 2023.

Enfin, la société aurifère a reversé un montant record de 1,6 milliard de dollars à ses actionnaires en 2022, sous forme de dividendes et de rachats d’actions, et a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions pouvant atteindre un milliard de dollars pour l’année à venir.