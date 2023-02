(Toronto) Le bénéfice du premier trimestre de la Banque CIBC a chuté par rapport à la même période un an plus tôt, ce qu’elle a attribué à l’inscription d’une charge de 1,17 milliard pour régler une poursuite intentée par Cerberus Capital Management.

La Presse Canadienne

La banque a conclu un accord la semaine dernière pour régler le procès intenté par la société de capital-investissement en 2015.

La CIBC, la première des grandes banques canadiennes à publier ses résultats du premier trimestre de l’exercice en cours, a fait état vendredi d’un profit net de 432 millions, ou 39 cents par action, pour le trimestre clos le 31 janvier, comparativement à un bénéfice net de 1,87 milliard, ou 2,01 $ par action, au premier trimestre précédent.

Les revenus ont totalisé 5,93 milliards, contre 5,50 milliards au même trimestre l’an dernier, tandis que les provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 295 millions, contre 75 millions un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la CIBC affirme avoir gagné 1,94 $ par action pour son dernier trimestre, un résultat en baisse par rapport à celui de 2,04 $ par action du premier trimestre précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,70 $ par action et à un chiffre d’affaires de 5,67 milliards, selon les estimations recueillies par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

« Au premier trimestre, nous avons généré de solides résultats financiers tout en continuant de réaliser des progrès constants dans l’exécution de notre stratégie focalisée sur le client », a affirmé le chef de la direction de la CIBC, Victor Dodig, dans un communiqué.

« Tout au long de l’exercice 2023, nous miserons sur nos forces, soit un dynamisme manifeste pour attirer de nouveaux clients et approfondir les relations avec les clients existants, une situation de fonds propres résiliente, ainsi qu’une gestion du risque robuste et une qualité du crédit élevée, afin de créer encore plus de valeur pour nos parties intéressées. »

Les activités canadiennes de services bancaires aux particuliers et aux entreprises ont dégagé un profit de 589 millions au cours de son dernier trimestre, par rapport à celui de 687 millions de la même période un an plus tôt, tandis que les activités canadiennes de services bancaires commerciaux et de gestion de patrimoine ont engrangé 469 millions, contre 462 millions un an plus tôt.

Les activités bancaires commerciales et de gestion de patrimoine de la Banque CIBC aux États-Unis ont rapporté 201 millions, en baisse par rapport à leur profit de 226 millions l’an dernier. Les activités de marchés des capitaux de la banque ont dégagé un profit de 612 millions, contre 543 millions l’an dernier.