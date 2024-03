Budget du Québec 2024 Déficit record de 11 milliards à Québec

Le déficit du Québec explose et fracasse un record : 11 milliards de dollars, presque quatre fois plus que prévu. Le gouvernement Legault repousse le retour à l’équilibre budgétaire dans cinq ans. Il donne un premier coup de balai dans des crédits d’impôt, mais le vrai ménage se fera plus tard, en bonne partie après les élections de 2026.