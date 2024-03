(Washington) La production industrielle américaine a légèrement augmenté en février, grâce aux productions manufacturières et minières qui se sont redressées après une baisse en janvier qui était due aux conditions météorologiques, selon les données publiées vendredi par la Réserve fédérale (Fed).

Agence France-Presse

En moyenne, la production industrielle a enregistré une timide hausse de 0,1 %, après avoir reculé de 0,5 % en janvier.

Les analystes anticipaient, eux, une production industrielle stable, selon le consensus de Market Watch.

Dans le détail, la production manufacturière grimpe de 0,8 %, et la production minière de 2,2 %, « reflétant en partie, pour les deux, une reprise après une baisse (en janvier) liée aux conditions météorologiques », détaille la Fed.

L’indice mesurant la production de services d’utilité publique (eau, électricité) baisse en revanche de 7,5 % en raison de températures plus élevées que la normale.

La production industrielle est inférieure de 0,2 % à celle de février 2023.

Le taux d’utilisation des capacités industrielles reste stable à 78,3 %, un taux inférieur de 1,3 % à sa moyenne de long terme (entre 1972 et 2023).

« Le secteur manufacturier continue de faire face à des difficultés liées à la hausse des coûts d’emprunt et au resserrement des conditions de crédit », commente Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

Elle estime cependant que la baisse des taux de la Fed attendue dans les mois à venir, « ainsi que la relocalisation des réseaux d’approvisionnement, pourraient soutenir l’activité des usines en 2024 ».

L’activité manufacturière de la région très industrialisée de New York n’a toutefois pas montré de signe de progrès en mars, et s’est même fortement dégradée, selon l’enquête mensuelle Empire State publiée vendredi également par l’antenne régionale de la Fed, et considérée comme un bon baromètre de l’économie américaine.

L’indice mesurant cette activité a chuté de 19 points par rapport à février, pour tomber à -20,9 points.

« L’activité manufacturière a chuté de manière significative dans l’État de New York en mars, avec une baisse des nouvelles commandes, signe d’un ralentissement de la demande. Les conditions du marché du travail sont restées faibles alors que l’emploi et les heures travaillées ont diminué », a commenté Richard Deitz, conseiller en recherche économique à la Fed de New York.