(Washington) La confiance des consommateurs a légèrement reculé en mars aux États-Unis, prenant à revers les attentes des analystes, les ménages restant à la recherche de signes tangibles que l’économie américaine se porte bien, selon l’estimation préliminaire de l’Université du Michigan, publiée vendredi.

Agence France-Presse

L’indice a reculé de 0,4 point par rapport à février, s’établissant à 76,5 points, à mi-chemin entre le plus bas observé au plus fort de l’inflation, en juin 2022, et les niveaux observés avant la pandémie de COVID-19.

C’est en deçà des attentes des analystes, qui misaient plutôt sur une nouvelle hausse de la confiance des consommateurs, anticipant un indice à 77,3 points, selon le consensus publié par briefing.com.

La directrice de l’enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué, estime cependant que la variation de l’indice « se situe dans la marge d’erreur, dès lors la confiance des consommateurs est restée solide et globalement inchangée depuis janvier ».

Néanmoins, après la progression de l’indice observée en fin d’année, les consommateurs sont dans l’attente, a-t-elle estimé, « voyant peu de signes que l’économie s’améliore réellement, ou se dégrade ».

« Dans l’ensemble, beaucoup réservent leur jugement sur la trajectoire de l’économie, en particulier à long terme, notamment dans l’attente des résultats des élections de novembre », a ajouté Mme Hsu.

Les élections présidentielles devraient en effet avoir un impact important dans la future trajectoire de l’économie américaine, les deux candidats, le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, cherchant à se démarquer sur ce sujet.

Pour la cheffe économiste de HFE, Rubeela Farooqi, « les attentes d’une baisse des taux devrait soutenir la confiance sur la durée. Et le ralentissement de l’inflation devrait également être positif pour les ménages ».

L’inflation a légèrement rebondi en février, selon l’indice CPI, à 3,2 % sur un an, contre 3,1 % un mois plus tôt, notamment du fait des logements, de l’essence et des billets d’avion.

Mais la tendance générale reste à la baisse depuis plus d’un an et demi et les marchés anticipent désormais une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed), qui ne devrait cependant pas intervenir dès la prochaine réunion, prévue les 19 et 20 mars prochains.