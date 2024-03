Vous avez été nombreux à réagir aux mesures contenues dans le budget du ministre des Finances, Eric Girard. Voici un aperçu des commentaires reçus.

Plus cher, mais pour quoi ?

Malgré ce budget largement déficitaire, nous ne constaterons aucune amélioration notable dans la qualité de l’enseignement ni dans les soins de santé dans les années à venir. Au Québec, les syndicats du secteur public ne revendiquent pas pour mieux desservir la population, mais pour mieux se servir eux-mêmes. J’espère qu’ils feront la démonstration que j’ai tort.

Yves Bougie, Saint-Eustache

Annuler la baisse d’impôt

Je suis pour rétablir les impôts comme ils étaient avant la baisse. Cette décision de baisser les impôts était irréfléchie.

Paul Gaucher

Très satisfait

Il répond aux principales demandes. Les syndicats ne seront jamais contents, ils ont assez reçu dans la négociation. Ils ne voulaient pas donner de marge pour refaire le réseau de la santé.

Luc Beauchemin

Pauvres enfants

Je suis choqué de voir la légèreté avec laquelle la CAQ dépense sans compter. La dette continuera d’augmenter. Je suis triste pour nos enfants qui devront payer un jour.

Luc Noël

Irresponsable

Après avoir envoyé des chèques à tout un chacun et réduit les impôts des Québécois, ce gouvernement nous dit aujourd’hui qu’il lui manque 11 milliards pour boucler un budget équilibré. Tristement irresponsable. Si gérer, c’est l’art de prévoir, nos politiciens échouent lamentablement à leur examen.

Pierre Mallette

Un recul

Un budget digne des années 1980. Les pauvres et la classe moyenne feront les frais de ce déficit.

Martin Laperrière, Québec

Pas de surprise !

Rien de surprenant dans ce budget. Les seuls mots qui sont à la mode de ces temps-ci, c’est que le gouvernement doit faire ceci ou faire cela, on veut plus d’argent ici et là. Tout le monde se plaint, et ils veulent tous que le gouvernement les aide… Et bien, l’argent ne pousse pas dans les arbres. Soit que tu l’as ou tu l’empruntes.

André Lussier

Réaction électrique

J’aurais coupé le programme Roulez vert au complet. Zéro, fini.

Jean-René Mongeau

Payez, maintenant !

Les Québécois étaient fiers d’être derrière les syndicats lors des dernières négos. Bien, payez maintenant, chers citoyens. La CAQ avait promis de réduire 5000 postes à son arrivée tout en contrebalançant par une flexibilité et une productivité plus grandes. Tout reste à faire. Que les cadres de la fonction publique se retroussent les manches.

Richard Boyer

L’argent des autres

Je suis travailleur autonome et propriétaire d’entreprise. On ne hausse pas les salaires des employés de 6 % en 1 an et de 18 à 21 % sur 5 ans quand l’entreprise s’apprête à être déficitaire massivement pour plusieurs années. Mais au gouvernement, ce n’est pas grave, c’est l’argent des autres. Quant aux employés du gouvernement, ce n’est pas grave, c’est financé par l’argent des autres générations.

Frédéric Wellens

Inacceptable

Le premier devoir d’un gouvernement est de veiller à ce que les citoyens puissent se nourrir et se loger. Ils n’ont vraiment rien compris et manquent à leur devoir. C’est inacceptable. Il est certain que je ne voterai pas pour Legault aux prochaines élections. Quel manque de vision. Au lieu de « patcher » un petit peu ici et un petit peu là, est-ce qu’on peut régler un dossier : le logement ? Ainsi on pourra à moyen terme freiner le nombre de gens dans la rue.

Pascale Cécyre

Propos recueillis par Hélène Baril, La Presse