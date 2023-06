Chaque semaine, vous envoyez vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc. Nos journalistes tentent d’y répondre avec l’aide d’experts.

J’aimerais savoir qui finance la dette des États-Unis ou celle de tout autre pays. Je n’ai jamais vu un article qui se penche sur cette question qui me semble primordiale dans l’économie mondiale. Jacques Cloutier

Qui finance la dette du Canada ? Au risque de vous surprendre, la réponse à cette question est assez simple : vous et moi. La plus grande partie des obligations émises par le gouvernement du Canada pour financer son fonctionnement sont achetées par des investisseurs canadiens, que ce soient des particuliers, des caisses de retraite, des institutions financières et la Banque du Canada.

Les trois quarts de la dette totale du gouvernement du Canada sont financés par des investisseurs canadiens, selon un bilan récent du ministère des Finances.1

C’est la même chose aux États-Unis. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce sont surtout les Américains eux-mêmes qui financent la dette américaine. Les fonds obligataires, les assureurs, les municipalités, des entreprises et la banque centrale américaine détiennent des titres de dette du gouvernement fédéral américain.

Ces titres de dette sont populaires parce qu’ils offrent un rendement intéressant et qu’ils sont sécuritaires. Un gouvernement souverain peut s’endetter énormément, tant qu’il trouve des acheteurs pour les obligations qu’il émet sur le marché. Ce sont des investissements recherchés, parce qu’un pays honore ses dettes et ne peut pas faire faillite, sauf exception. La situation financière des pays les plus riches est scrutée de près par les agences de notation, qui leur accordent une cote selon leur niveau de risque. Le Canada et les États-Unis sont des pays qui jouissent d’une bonne cote de crédit et qui n’ont pas de mal à se financer sur le marché.

C’est particulièrement vrai pour les États-Unis, dont la devise est considérée comme une valeur refuge et qui est utilisée dans la plus grande part des transactions internationales. La plupart des pays veulent détenir des dollars américains, soit directement en devises dans leurs réserves, soit indirectement en achetant des titres de dette.

C’est la raison pour laquelle la dette américaine a beau avoir augmenté année après année et avoir atteint un niveau record, le pays n’a aucun problème à se financer.

Beaucoup de pays ne sont pas dans une situation aussi confortable. Les pays les plus pauvres ne peuvent pas compter sur un bassin d’investisseurs locaux et n’ont pas beaucoup d’attrait pour les investisseurs étrangers. Des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque Mondiale peuvent leur fournir le financement dont ils ont besoin pour se développer, à certaines conditions.