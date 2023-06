(Washington) Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a évoqué jeudi la possibilité de relever les taux encore à deux reprises d’ici la fin de l’année, tandis qu’une gouverneure a mentionné la nécessité d’avoir « des hausses supplémentaires », après une pause.

Agence France-Presse

« Une forte majorité (des responsables de la Fed) estime qu’il sera à nouveau approprié, en supposant que l’économie se comporte comme prévu, (de relever les taux) deux fois avant la fin de cette année », a déclaré M. Powell devant une commission du Sénat. Il avait déjà été interrogé mercredi par des élus de la Chambre des représentants.

« Nous sommes déterminés à maîtriser l’inflation et une forte majorité du comité monétaire estime que nous en sommes proches, mais il faut encore relever un peu les taux », a-t-il précisé.

Comme la veille, il a cependant estimé que ces relèvements supplémentaires devront se faire à un rythme moins rapide qu’auparavant.

Une gouverneure de l’institution, Michelle Bowman, a de son côté jugé « que des hausses supplémentaires des taux seront nécessaires pour ramener l’inflation à notre objectif » de 2 %.

Lors d’une conférence organisée par l’antenne régionale de Cleveland de la Fed, elle a précisé avoir « soutenu » la décision de la Fed le 14 juin, de laisser les taux dans leur fourchette de 5,00-5,25 %, marquant une pause pour la première fois depuis mars 2022, après 10 hausses d’affilée.

« Bien que le resserrement de la politique monétaire ait eu un certain effet sur l’activité économique et l’inflation à ce jour, nous avons vu l’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) stagner depuis l’automne 2022 », a relevé la gouverneure.

Réglementation bancaire

« Je m’attends à ce que nous devions augmenter davantage le taux afin de parvenir à une position suffisamment restrictive de politique monétaire pour faire baisser l’inflation de manière significative et durable », a-t-elle ajouté.

Mme Bowman n’a cependant pas précisé jusqu’où elle juge nécessaire de faire grimper le taux directeur.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet.

M. Powell a par ailleurs évoqué l’évolution la réglementation bancaire, qui s’accélère après la crise qui agite le secteur depuis la chute de la Silicon Valley Bank début mars.

Et notamment les exigences de fonds propres des banques, c’est-à-dire les liquidités dont la banque doit disposer à tout instant pour faire face aux risques et imprévus, qui pourraient être accrues.

« Rien de tout cela ne devrait affecter », les plus petites banques, a assuré le président de la Fed.

Le paysage bancaire américain est composé, aux côtés des grands établissements, d’une multitude de petites banques locales ou régionales, les banques de proximité.

« Bâle III », vaste éventail de réformes internationales du secteur bancaire, a été engagé après la crise financière de 2008-2009 afin de renforcer la solidité des banques. De nombreuses mesures ont été prises, mais certaines réformes doivent encore être finalisées, tout particulièrement aux États-Unis.