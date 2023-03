Vous avez été nombreux à réagir à la baisse d’impôts moyenne de 370 $ annoncée par le gouvernement Legault, souvent pour la dénoncer, parfois pour applaudir. Voici un aperçu de vos commentaires sur le budget du ministre des Finances, Eric Girard.

Mise en poche et mise en boîte

« Je trouve que cette mise en poche d’argent dans le portefeuille des Québécois est bien plus une mise en boîte. On continuera les ratés en éducation, en santé, aux transports, et j’en passe. C’est carrément irresponsable et honteux. »

Alain De Lisle

Sans cœur

« Et aucune aide pour les moins nantis du Québec qui doivent faire face à une violente et étouffante inflation ! Quelle honte ! Ces baisses d’impôts bénéficient clairement aux riches. La CAQ est sans cœur et irresponsable. »

Sylvie Marchand

Contribuable heureux

« Je suis content de l’annonce de la baisse d’impôts, c’est bon pour le moral. »

André Giroux

Maigre stimulant

« Le ministre des Finances fait le pari que cette mesure stimulera la consommation. Je ne comprends pas comment gagner 300 $ de plus par année va augmenter ma consommation d’une manière considérable, comme le ministre le dit. »

Zakaria Bouchlih

Respect des promesses

« Excellent quand un gouvernement respecte ses engagements et ses promesses. Les autres partis devraient le prendre pour modèle même s’ils ne partagent pas les mêmes objectifs que la CAQ et qui se scandalisent parce qu’un parti politique respecte ceux qui ont voté pour lui. Un peu de logique dans leurs commentaires pourrait un jour nous intéresser, peut-être ? »

Pierre Hurtubise

L’obsession des baisses d’impôts

« Qu’est-ce qu’ils ont à tant vouloir réduire nos contributions quand si peu de contribuables le demandent ? Bien sûr, on veut respecter une promesse. Mais on respecte ainsi la plus facile à réaliser. Il sera plus difficile, voire impossible, de respecter des promesses plus importantes comme celles faites en santé et en éducation, d’autant que des sommes importantes auront été jetées par la fenêtre. Vraiment difficile à comprendre et à accepter. DOMMAGE ! »

Carol Couture, Montréal

Affamer la bête

« Bravo ! Bravo ! Bravo ! La seule manière de diminuer le fonctionnarisme, la paperasse et les programmes qui ne servent pas le public, c’est en retirant la source, soit l’impôt et les taxes. Il reste à rendre notre fonction publique efficace et ça, ce n’est pas pour demain. On pense à la SAAQ et à tous nos ‟CSSSSSS-CIUSSSS” qui se passent le papier ou les organigrammes grassouillets. »

Luc Jodoin

Retour à l’austérité

« Complètement irresponsable dans cette période de turbulences. Inflation, guerre en Ukraine, crise financière chez les banques, l’éducation et la santé en décrépitude. Le gouvernement se prive de moyens pour lancer la mise en chantier de logements à prix abordable. Enfin, si le Québec tombe en récession, l’austérité va revenir à la mode. »

Jean-Pierre Berger

Enfin comparables

« Enfin un gouvernement qui nous compare aux impôts des autres provinces… Pour être une province attractive pour les hauts revenus et les compagnies, l’impôt sur le revenu et autres taxes indirectes se doivent d’être attractifs, ce qui n’est pas encore le cas. »

Jean Aufranc

500 $ à vie plutôt

« Je préférerais que le gouvernement garde mon 370 $ et qu’il l’investisse entièrement dans l’efficacité procédurale gouvernementale… Je suis presque certain que ça me rapporterait 500 $ par an pour le reste de ma vie. »

Thierry Lavallée

Reconnaître l’effort

« Je suis complètement d’accord. Injecter de l’argent dans les hôpitaux, ça ne donne rien. On l’a vu dans le passé, ça prend une restructuration complète, même chose pour les autres institutions. Enfin on reconnaît l’effort de la classe moyenne. »

R. Brière