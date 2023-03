Ce budget-là. on l’a résumé par la magie de la CAQ. Il y a quelque chose d’un peu surréaliste quand on voit un gouvernement qui nous présente un budget et qui s’imagine une baisse du taux d’intérêt, une baisse de l’inflation et pas de récession à l’horizon. Déjà on trouve que ça, c’est un peu curieux, de ne pas se garder une petite réserve.