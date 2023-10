À l’Halloween, les enfants pourraient devoir faire un peu plus d’efforts pour remplir leurs sacs de friandises, car la « réduflation » frappe de plein fouet les bonbons cette année.

L’Halloween occupe les pensées des enfants depuis déjà plusieurs semaines, mais pour la plupart des parents, les préparatifs et l’achat de bonbons pour les petits « Halloweeneux » ne font que commencer. Le ménage moyen s’apprête à allouer de 25 à 40 $ de son budget pour les bonbons d’Halloween. Toutefois, avec la hausse du coût de la vie et le fait que la fête tombe un mardi cette année, la dépense totale reste incertaine. Peu importe le décompte final, cet argent ne s’étirera pas aussi loin qu’avant.

Le phénomène de la « réduflation » passe souvent inaperçu jusqu’au moment où l’on ouvre l’emballage à la maison. Par exemple, les Reese’s, incontestablement favoris, se voient maintenant proposés en format de bouchées qui sauront satisfaire les tout-petits, mais laisseront sûrement les plus grands sur leur appétit. Les « Rockets », toujours aussi populaires, ont atteint une taille tout à fait minuscule, tandis que certains sacs de M&M's d’Halloween ne contiennent que deux unités. Contrairement à d’autres produits alimentaires touchés par la « réduflation », ce qui rend la stratégie subtile ici, c’est la petitesse surprenante des bonbons. Étant donné que l’Halloween demeure une célébration annuelle et que les bonbons ornent les étagères pendant une courte période, ces stratégies de « réduflation » sautent aux yeux et deviennent évidentes pour les consommateurs cette année.

De façon générale, on remarque à peine les petites réductions de format des produits, car elles se produisent progressivement au fil du temps. Les fabricants diminuent fréquemment les quantités tout en maintenant les prix stables, en raison des coûts croissants de la production. Par exemple, les contrats à terme sur le cacao ont atteint un sommet en 44 ans, principalement en raison de problèmes de production en Afrique de l’Ouest et dans d’autres régions du monde. En conséquence, les grands acheteurs ont dû renégocier les contrats et payer plus cher, ce qui a une incidence sur le coût du chocolat d’Halloween. On prévoit que les contrats à terme sur le cacao continueront d’influer sur le prix du chocolat dans les mois à venir.

Hausse du prix du sucre

Une autre tuile s’abat sur les bonbons d’Halloween avec la hausse du prix du sucre, alors qu’il atteint un niveau inégalé depuis 2011. De plus, un conflit de travail perturbe une usine de Vancouver appartenant à Lantic-Rogers depuis le 28 septembre. Des rapports de pénuries commencent déjà à paraître, et les fabricants de pâtisseries commerciales sont encouragés à diminuer leurs achats. Si ce conflit de travail persiste, les consommateurs pourraient bientôt se voir demander de limiter leurs achats également. Une telle situation devrait décourager l’accumulation de stocks, en particulier pendant une période d’inflation alimentaire importante.

Bien sûr, ces deux ingrédients ne font pas partie des matières premières essentielles à la vie. Après tout, ce ne sont que des bonbons. Par contre, bon nombre d’entreprises alimentaires, de boulangeries et de fabricants comptent régulièrement sur ces ingrédients. Des ajustements de prix sont attendus dans les prochains mois, ce qui touchera non seulement l’Halloween, mais aussi les prochaines fêtes comme Noël, la Saint-Valentin et Pâques.

En fin de compte, l’Halloween reste avant tout une fête de plaisir et d’indulgence. Les bonbons plus petits pourraient bien encourager les enfants à frapper à un plus grand nombre de portes cette année à la recherche de leurs friandises préférées. Tout en prenant conscience de la réduction des portions et de la hausse des prix, la joie de l’Halloween reste intacte. Après tout, consacrer un peu plus d’efforts pour collecter des bonbons n’est pas une si mauvaise chose ! Alors, que la période de la peur commence et partageons le frisson de l’Halloween avec un sourire aussi grand que n’importe quelle barre de chocolat !