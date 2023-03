Plaidoyer d’une jeune fortunée pour une plus grande justice fiscale

Claire Trottier est née dans une famille fortunée qui disposait de moyens financiers démesurés par rapport à ceux de la population en général, et elle en a rapidement pris conscience. Tout comme elle a été très vite sensibilisée aux inégalités qui existent à l’échelle mondiale et qui règnent tout autant au Québec. Il faut, selon elle, que les riches et ultrariches apportent leur juste contribution et participent pleinement à tous les défis de société en étant imposés correctement.