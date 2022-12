À l’heure où tout un chacun cherche à contribuer d’une façon ou d’une autre à la réduction de son empreinte environnementale et tente de trouver les meilleures façons d’y arriver, il y a des entreprises et des institutions qui s’engagent aussi à le faire. En décidant de mettre son expertise et ses ressources au service d’une croissance équilibrée, HEC Montréal veut faire partie des engagées.

On fait face presque quotidiennement aux effets des changements climatiques et rares sont ceux qui croient encore que la planète Terre affiche un bilan de santé acceptable.

Voilà pourquoi HEC Montréal souhaite que le milieu des affaires montréalais devienne un agent de changement désireux de contribuer pleinement à la mise en place d’une croissance équilibrée qui tienne autant compte des facteurs économiques, environnementaux, sociaux que de saine gouvernance.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Federico Pasin, directeur de HEC Montréal

Le monde doit changer, et l’Université veut faire partie des acteurs de cette transformation, m’explique Federico Pasin, directeur de HEC Montréal, qui entreprendra en janvier prochain un second mandat de quatre ans à la direction de l’établissement universitaire.

HEC Montréal se retrouve elle-même en pleine transformation puisqu’elle entreprendra au printemps le déménagement de certaines de ses activités dans le tout nouvel édifice qu’elle a fait construire au centre-ville, rue De La Gauchetière Ouest.

Le nouvel édifice de HEC Montréal PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Chantier du nouveau pavillon HEC Montréal, rue de la Gauchetière Ouest et Saint-Alexandre

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Visite du nouvel édifice de HEC Montréal, sur la rue De La Gauchetière Ouest 1 /8















« On se rapproche de notre clientèle, on revient à nos sources », précise Federico Pasin, qui rappelle que l’École des hautes études commerciales a été fondée en 1907 rue Viger et qu’elle y est restée jusque dans les années 1970 avant de déménager dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce dans l’édifice Decelles et l’édifice Côte-Sainte-Catherine, dans le giron de l’Université de Montréal.

Une visite des lieux nous a permis de constater que le nouvel édifice aux allures résolument modernes, qui dispose d’un amphithéâtre, d’une salle de conférence, d’une trentaine de salles de classe et d’un espace de recherche, partage une certaine familiarité avec l’édifice Côte-Sainte-Catherine. On n’est pas dépaysé.

« On va accueillir ici les étudiants des programmes de MBA, EMBA et du D.E.S.S. [diplômes d’études supérieures spécialisées] et de l’École des dirigeants », m’explique le directeur Pasin.

Une clientèle composée essentiellement de gens qui travaillent ou gravitent au centre-ville de Montréal et qui seront près de 3000 à fréquenter l’établissement à l’automne prochain, alors que plus de 11 000 étudiants à temps plein ou partiel continueront de fréquenter les deux autres pavillons de l’établissement.

« On se rapproche des entreprises qui ont leurs bureaux au centre-ville, on est à quelques minutes de marche, on va pouvoir mieux collaborer, tout comme on se rapproche des universités Concordia, McGill et l’UQAM, avec lesquelles on travaille », souligne Federico Pasin.

Un participant actif

HEC Montréal veut devenir un participant actif du virage ESG et mettre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au cœur des principes de gestion des entreprises.

Federico Pasin explique que les étudiants de HEC Montréal comprennent rapidement que le profit financier n’est pas le seul but d’une entreprise ni sa finalité, que la transition durable, la finance verte et l’empreinte carbone doivent être aussi centrales à leur action.

« On peut aider les entreprises à intégrer ces critères dans leur gestion grâce à la formation continue que l’on dispense à leurs employés et dirigeants qui fréquentent HEC Montréal.

« On veut aussi établir une vision à long terme de la recherche, ne pas penser seulement aux résultats à court terme. On a créé IVADO, mais cela s’est fait sur des dizaines d’années et cela a fait appel à une multitude de chercheurs de plusieurs institutions », remarque le directeur.

HEC Montréal souhaite également que le milieu des affaires utilise davantage l’effet de levier de l’internationalisation comme l’établissement l’a fait au cours des dernières années.

« On parle de la pénurie de main-d’œuvre et de la solution de l’immigration. Est-ce qu’on intègre correctement les immigrants ? Chez nous, les étudiants étrangers représentent 20 % de notre clientèle.

« Ils apprennent à connaître et à vivre avec des Québécois et 72 % d’entre eux sont toujours au Québec six mois après la fin de leurs études. Ils s’intègrent », souligne Federico Pasin.

Ceux qui retournent dans leur pays d’origine deviennent par ailleurs, selon lui, de formidables ambassadeurs de Montréal et du Québec et ont un pouvoir d’influence dans leur milieu.

Pour mieux réaliser la transition vers une économie équilibrée, capable de générer de la richesse, mais en assurant le suivi des produits durant leur cycle de vie jusqu’à leur recyclage, le directeur de HEC Montréal aimerait bien pouvoir compter sur un plus large bassin de clientèle.

Il faut solidifier l’enseignement primaire et secondaire pour réduire le décrochage scolaire afin qu’un plus grand nombre de Québécois accèdent aux études universitaires et obtiennent leur diplôme. Le corollaire entre le taux de scolarisation et le produit intérieur brut des grands centres urbains est linéaire. Montréal doit se transformer.