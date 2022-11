La crainte du changement d’emploi peut aller au-delà de la peur de perdre sa « prison dorée » et du besoin de confort liés aux conditions de travail ou au statut d’emploi. Bien que la tendance actuelle soit aux changements de carrière fréquents, vous êtes de ceux qui ont le sentiment de s’être enfermés dans leur emploi. Nombreuses sont les raisons qui pourraient vous laisser une impression d’impasse.

Depuis un certain temps, vous ressentez un mal-être au travail. Pourtant, lorsque vous envisagez un changement de carrière, la peur vous gagne. Vous aimeriez changer, mais vous n’avez entrepris aucune action en ce sens. Vous vous sentez dans une impasse et oscillez entre l’espoir et la résignation. Ce sentiment peut être paralysant et nuire à votre capacité à entrevoir de nouvelles possibilités.

Vous êtes spécialisé et reconnu pour vos compétences, vous avez rempli les mêmes tâches durant une longue période. Vous occupez l’emploi dont vous avez toujours rêvé, pour lequel vous avez investi énergie et temps, et vous vous sentez déçu. Bref, malgré vos compétences, vous vous sentez coincé et vous avez du mal à envisager d’autres options sur le marché du travail.

Le sentiment d’imposture et votre perception de vos capacités

Tenter de nouvelles expériences en dehors de sa zone de confort peut représenter un grand défi. Vos expériences professionnelles et personnelles antérieures pourraient vous donner l’impression que vous êtes uniquement compétent dans votre domaine d’activité. Vos appréhensions face à la nouveauté pourraient être symptomatiques d’un manque de confiance en vos capacités professionnelles. Vous pourriez aussi ressentir la peur de ne pas être reconnu ou de perdre vos acquis.

Ou alors, parce que vous êtes peu confiant de nature, vous projeter dans un nouveau contexte professionnel peut être paralysant. Vous pourriez alors éprouver un sentiment d’imposture et avoir la perception qu’un changement dévoilerait vos lacunes. Une certaine prise de risque est requise afin de changer d’air.

Le sentiment de loyauté

Si vous êtes très engagé dans votre rôle, auprès de votre milieu et de vos collègues, vous pourriez ressentir la peur de décevoir. Ces valeurs vous ont probablement permis de vous maintenir en emploi durant des périodes plus pénibles. Il n’est pourtant pas facile de vous dégager du sens du devoir et de la loyauté et d’avoir à vous détacher de votre environnement malgré vos limites dépassées.

La perception du marché du travail

Votre peur pourrait également provenir de la perception générale que vous avez du marché du travail. L’impression qu’un changement n’apporterait pas d’amélioration ou que vous échangeriez « quatre trente sous pour une piastre » peut vous faire glisser vers la résignation. Par exemple, si autour de vous on semble malheureux dans son emploi, il y a fort à parier que votre vision en sera teintée. Par ailleurs, si une grande partie de vos expériences professionnelles ont été plutôt négatives, décevantes ou même douloureuses, l’espoir d’aspirer à une situation meilleure peut sembler mince. Vous pourriez aussi avoir des craintes de vous retrouver dans un milieu inconnu qui ne vous convient pas.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Effectuer une exploration de vos options professionnelles pourrait vous permettre de comprendre le marché du travail et d’identifier ce qui vous convient le mieux.

L’exploration de vos options

La capacité à effectuer un changement est liée à l’espoir de gagner plus qu’on ne perd. Cependant, un changement, même positif et souhaité, peut-être exigeant. Si vous comprenez la source de vos craintes, il peut être moins difficile de les désamorcer.

Effectuer une exploration de vos options professionnelles pourrait vous permettre de comprendre le marché du travail et d’identifier ce qui vous convient le mieux. Respectez votre rythme, le temps de réflexion avant de bouger varie énormément d’une personne à l’autre.

Bien sûr, l’entrée en action nécessite aussi une certaine dose de courage. Vous devez vous attendre à vous buter à certaines déceptions et certains questionnements qui pourraient être « confrontants » pour vous. Assurez-vous d’être indulgent envers vous-même et d’être accompagné pour affronter les différentes émotions qu’apportent les nouveautés.

Une exploration ne vous engage pas automatiquement à effectuer des changements. Souvenez-vous que même si vous avez envisagé des options, vous pourriez aussi en venir à la conclusion que pour le moment, vous préférez conserver votre emploi actuel. Choisir de se maintenir dans votre emploi par choix est bien différent du sentiment d’impasse que peut engendrer la peur.