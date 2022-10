Par choix ou par nécessité, vous avez eu une grande variété d’emplois dans des secteurs différents. On pourrait qualifier votre parcours d’atypique. Justifier ces nombreux changements lors d’une entrevue d’embauche peut rapidement devenir un casse-tête. Pourtant, vous pourriez tirer de la fierté et des avantages à avoir emprunté un chemin tortueux.

Vous avez butiné d’un milieu à l’autre dans votre sphère professionnelle. Vous avez œuvré dans le milieu des communications, puis de l’éducation en passant par un emploi dans le milieu du tourisme. Ou encore, vous vous êtes cherché professionnellement pendant plusieurs années, vous avez enchaîné différents emplois en cherchant votre place sur le marché du travail.

Si votre chemin est rempli de bifurcations, peut-être ressentez-vous un certain malaise lorsque vient le moment de présenter votre parcours de carrière. La difficulté d’exposer son parcours relève fréquemment d’une crainte de manquer de cohérence ou d’être étiqueté comme ayant un manque de stabilité professionnelle.

La cohérence dans l’atypique

Pourtant, de façon générale, une trame se dessine bien souvent dans un parcours, même atypique. En revisitant vos choix, vous pourriez prendre conscience que des éléments communs vous ont guidés. Une certaine constance pourrait se trouver dans des aspects de vos décisions professionnelles.

Penchez-vous sur votre parcours afin d’y trouver les fils conducteurs. Par exemple, curieux, vous pourriez avoir eu un besoin d’être dans un contexte d’apprentissage constant ou avoir recherché la possibilité d’effectuer des tâches techniques. Ou encore de profil plutôt manuel, vous pourriez avoir occupé une série d’emplois qui vous ont mené à être actif physiquement. Vous pourriez aussi avoir misé sur des choix professionnels qui vous permettaient surtout de mener des projets personnels.

Le dessein caché pourrait également être tout simplement la connaissance de soi : votre parcours vous a permis de découvrir de nombreuses facettes de vous. À travers vos expériences, vous avez été amené à connaître votre personnalité, à tester de nouvelles habiletés, à préciser vos besoins au travail.

Vos compétences acquises

Prendre conscience de ses forces afin de tirer de la fierté de son profil n’est pas nécessairement une chose aisée à faire. Bien que l’éventail de vos connaissances et compétences soit vaste, on trouve dans le profil professionnel atypique certaines compétences communes.

Vos acquis et vos apprentissages vont bien au-delà d’éléments techniques. Il est facile de perdre de vue que votre parcours vous a emmené à apprendre une multitude de connaissances variées, vous avez eu à vous adapter à plusieurs équipes de travail, vous avez œuvré dans des contextes avec des cultures d’entreprise différentes et vous êtes riche de cette diversité.

Votre parcours se caractérise par le changement. Vous avez donc fort possiblement développé une forte adaptation, une capacité d’observation, une rapidité d’apprentissage. Aussi, vous avez eu durant votre carrière le courage de saisir de nouvelles occasions. Vous avez rebondi plus d’une fois et pris le risque de tenter de nouvelles choses. Ces compétences, bien que fréquemment sous-estimées, sont souvent requises sur le marché du travail.

La flexibilité est la nouvelle stabilité

Dans ce monde changeant, la flexibilité ainsi que la capacité à saisir de nouvelles occasions sont désormais la nouvelle stabilité d’emploi pour bon nombre de travailleurs. Le marché du travail évolue, se transforme, vous serez amené à vous adapter, à continuer à apprendre. Votre adaptabilité est un allié puissant pour la suite de votre parcours professionnel.

Si vous jugez avoir les compétences pour un emploi, il est possible d’effectuer des ponts entre votre parcours et votre prochaine destination. Cependant, lors de votre recherche d’emploi, vous pourriez vous buter plus fréquemment à des incompréhensions : d’où l’importance de vous préparer correctement. Plus vous serez à l’aise avec votre parcours, plus il vous sera facile de mettre de l’avant les avantages que votre profil représente.

Afin de vous aider, souvenez-vous que les choix que vous avez effectués sont contextuels et faits en fonction de critères qui appartenaient à une période précise de votre vie. L’indulgence envers votre parcours est un élément clé afin de vous sentir à l’aise à exposer vos choix.