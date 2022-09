Pas très connus du grand public, les magasins économiques sont de petits commerces où l’on écoule des surplus de pains, de pâtisseries et de craquelins.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui achètent leur pain au rabais dans les magasins économiques du géant de la boulangerie Canada Bread, connu pour ses marques POM, Bon Matin, Vachon et Villagio. Toutes les succursales du Québec, soit une vingtaine, fermeront à la mi-novembre.

Pas très connus du grand public, les magasins économiques sont de petits commerces où l’on écoule des surplus de pains, de pâtisseries et de craquelins. Les produits ne sont pas périmés. Dans certains cas, ils peuvent être mal étiquetés ou imparfaits.

Les magasins sont généralement situés dans des quartiers défavorisés.

En temps de forte inflation, comme c’est le cas actuellement, ce sont de précieux alliés pour les moins nantis et autres chasseurs d’aubaines. Canada Bread y vend tous ses pains pour moins de 2 $ pièce. On peut, par exemple, s’en procurer 10 pour 10 $. La fermeture tombera à un mauvais moment pour bien des familles. En août, le taux annuel d’inflation alimentaire a atteint 10,8 %.

Aucune annonce n’a été faite par Canada Bread. Mais sa société mère, Grupo Bimbo, a confirmé la nouvelle ébruitée sur Facebook à La Presse.

« Nos efforts en matière de développement durable et de réduction des déchets alimentaires ont entraîné une diminution considérable des produits en surplus, de sorte que nous ne disposons pas d’un approvisionnement constant de produits à vendre dans les magasins », a écrit l’entreprise dans un courriel.

Grupo Bimbo n’a pas précisé si le même sort attendait ses magasins économiques ailleurs au pays.

« On nous a dit que le personnel est vieillissant, qu’il manque de personnel et qu’il y a moins de retours de pains », nous a raconté une employée qui se prépare à perdre son emploi. « C’est bien dommage… », nous a dit l’une de ses consœurs d’une autre ville, avant de nous énumérer une liste d’autres endroits où acheter du pain à bas prix.

Déjà moins d’options

Canada Bread avait déjà réduit considérablement le nombre de ses commerces de liquidation.

Son site web affiche encore la liste de toutes les adresses, avec les heures d’ouverture et le numéro de téléphone. Or, vérification faite, beaucoup sont déjà fermées. C’est le cas à Brossard, Longueuil, Montréal (rues Sainte-Catherine Est, Monselet, Notre-Dame Ouest), Gatineau, etc. Dans certains cas, le local est déjà occupé par une autre entreprise.

Dans son courriel transmis à La Presse, Grupo Bimbo assure qu’il demeure « profondément engagé à améliorer [ses] processus pour atteindre tous les consommateurs d’une manière qui soit rentable, qui élimine le gaspillage alimentaire et qui préserve l’environnement ».

Il n’avait pas été possible de savoir, au moment d’écrire ces lignes, ce qu’il adviendrait des surplus et des retours de pains après le 18 novembre, date prévue de la fermeture.

Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie au monde, avec une présence dans 32 pays. Elle a acheté Canada Bread en 2014. La boulangerie Vachon, en Beauce, a été avalée un an plus tard. La multinationale compte 4800 employés, selon son site web.