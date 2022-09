Recruté au travail

Nous publions aujourd’hui la première chronique de la conseillère en orientation Amélie Lesage-Avon. Le monde du travail et la vie autour de celui-ci ont changé. Presque plus personne ne consacre l’entièreté de sa carrière à la même entreprise. Mme Lesage-Avon offrira toutes les deux semaines des conseils pratiques et des outils pour façonner et faire évoluer son plan de carrière. Bonne lecture.