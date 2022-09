Nous publions aujourd’hui la première chronique de la conseillère en orientation Amélie Lesage-Avon. Le monde du travail et la vie autour de celui-ci ont changé. Presque plus personne ne consacre l’entièreté de sa carrière à la même entreprise. Mme Lesage-Avon offrira toutes les deux semaines des conseils pratiques et des outils pour façonner et faire évoluer son plan de carrière. Bonne lecture.

Amélie Lesage-Avon Conseillère d’orientation, collaboration spéciale

Vous êtes un employé apprécié et relativement satisfait de votre emploi actuel. Puis, en parcourant votre messagerie, vous trouvez une proposition d’emploi impliquant de nouvelles fonctions. Votre profil professionnel et vos compétences semblent prisés. L’habile recruteur pique votre curiosité : et s’il y avait mieux ailleurs pour vous ?

La pénurie de main-d’œuvre est au cœur de l’actualité ; le sujet est omniprésent dans les médias. La difficulté pour les employeurs de recruter des personnes qualifiées et de les fidéliser inverse le rapport de force sur le marché. Il suffit de constater l’abondance des offres et les conditions proposées pour comprendre que les règles du jeu changent. Vous réalisez que vous avez l’embarras du choix, que vous avez le gros bout du bâton, car le pouvoir de négociation est de votre côté.

Il est bien naturel de se laisser gagner par la curiosité et, après tout, vous ne perdez rien à vous renseigner sur cette occasion.

Or, si vous choisissez d’entrer en contact avec le recruteur, demeurez sur vos gardes. L’offre sera probablement alléchante et bien peaufinée, mais l’emploi parfait et idéal est extrêmement rare et il est peu probable que l’on vous présente les mauvais côtés de l’emploi proposé et de l’entreprise.

Puisque vous n’étiez pas en ce moment en recherche d’emploi active, vos critères de choix professionnels sont possiblement flous. Afin d’explorer l’offre, la connaissance de vos besoins ainsi que de vos priorités est essentielle pour vous assurer de vous engager dans un rôle qui correspond à vous réellement.

Le recruteur pourrait vous en mettre plein la vue avec des conditions de travail alléchantes, un environnement de travail invitant ou encore par la réputation de l’entreprise. Il est dans votre intérêt d’analyser la proposition.

Des questions à poser

Prendre une décision n’est pas une mince affaire. Afin de vous aider dans l’identification de vos besoins professionnels, questionnez-vous sur différents aspects de votre situation professionnelle. Vous pourrez d’abord avoir tendance à vous intéresser aux conditions d’emploi offertes. Cependant, vos fonctions dans l’entreprise sont également à mettre dans la balance.

Par exemple, renseignez-vous sur le rôle et les tâches que vous occuperiez, les défis professionnels possibles afin que vous puissiez vous développer dans vos forces distinctives. Également, un emploi extraordinaire avec une mauvaise ambiance de travail ou dans une culture d’entreprise qui ne correspond pas à vous ne vaut peut-être pas la peine que vous vous lanciez dans ce nouvel emploi.

Lors de votre échange, nous vous recommandons de ne pas vous engager trop hâtivement. La prise d’information est primordiale.

Aussi, à la suite de votre entretien, prenez un temps de recul et questionnez-vous sur votre ressenti. Vous devriez pouvoir prendre le temps de peser le pour et le contre. Si l’on vous presse, demandez un délai afin de prendre un recul et déterminez les éléments à considérer pour une décision éclairée.

S’assurer que l’offre correspond à une trajectoire positive et intéressante relève du défi. Prenez le temps de vous informer concernant l’emploi offert en amassant les informations de plusieurs sources. Avant de prendre une décision, tentez de discuter avec la personne qui occupait ce poste précédemment ainsi qu’avec l’équipe de travail. Soyez attentif si vous le pouvez au moral et à l’énergie dégagée par vos futurs collègues : semblent-ils heureux, épanouis ?

Aucun employeur ne mettra de l’avant un environnement de travail toxique. Avant de prendre votre décision, effectuez des recherches de votre côté. Par exemple, informez-vous auprès de votre réseau sur la culture d’entreprise en place afin de vous aiguiller. Vérifiez avec les moteurs de recherche si une offre d’emploi a été affichée plusieurs fois dans les trois dernières années. Cela pourrait être le signe d’un fort taux de roulement.

Également, de nombreuses informations sont à votre portée afin de mieux connaître votre employeur.

Parcourez le site web de l’entreprise, ainsi que les réseaux sociaux, lisez les commentaires ainsi que les réponses aux avis disponibles. Consultez aussi les sites tels que Glassdoor, Indeed ou Fishbowl où, de façon anonyme, les anciens employés commentent leur milieu de travail. Aussi, vous pourriez fouiller dans les réseaux sociaux professionnels afin de vous renseigner sur le parcours des collègues en place et des gestionnaires.

Finalement, si votre situation le permet, ne négligez pas la possibilité de discuter avec votre employeur actuel avant de prendre une décision. Un échange franc s’avère dans bien des cas très profitable ; on pourrait vous faire une contre-offre intéressante. Le contexte économique est à votre avantage. Tenir informé votre employeur de votre valeur indépendamment de votre choix peut s’avérer stratégique et avantageux.

Nous vous recommandons dans tous les cas de prendre votre temps et d’exiger un moment afin d’analyser vos options. Le changement, même positif, peut amener son lot d’émotions. Une bonne décision demeure extrêmement personnelle.